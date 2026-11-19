Rusia homenajea a la Unión Soviética con bello uniforme retro donde recuerda a Lev Yashin

La Selección rusa recuperó la estética de los años 50 y 60 con una camiseta especial, mientras que su portero Matvey Safonov apareció vestido como una de las máximas leyendas del futbol mundial

La Selección de Rusia sorprendió al mundo del futbol durante su amistoso frente a Venezuela al presentarse con una indumentaria inspirada en la época de la Unión Soviética. El uniforme recuperó elementos clásicos de las décadas de 1950 y 1960, convirtiendo el encuentro en un homenaje a una de las etapas más representativas del balompié ruso.

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La camiseta roja de manga larga, con cuello tipo polo y la palabra 'РОССИЯ' (Rusia) en letras blancas sobre el pecho, llamó la atención de los aficionados. La propuesta también incluyó números de estilo geométrico en la espalda, sin los nombres de los futbolistas, para mantener la esencia de aquella época.

¿Por qué Rusia utilizó un uniforme inspirado en la Unión Soviética?

La indumentaria forma parte de una colección especial llamada «ОСНОВА» (Osnova), desarrollada por la Federación Rusa de Futbol junto con su patrocinador técnico Jögel y la marca Olovo.

El lanzamiento conmemora dos acontecimientos: el centenario del nacimiento de Nikita Simonián y los 70 años de la medalla de oro olímpica conseguida por la Unión Soviética en Melbourne 1956.

Rusia revivió una selección que hizo historia hace años | AP

Sin embargo, el homenaje más llamativo estuvo bajo los tres postes. Matvey Safonov, guardameta del Paris Saint-Germain y de la selección rusa, utilizó un uniforme completamente negro y una boina que recordaron la apariencia de Lev Yashin, histórico arquero soviético conocido mundialmente como la 'Araña Negra'.

Lev Yashin, el único portero que ganó el Balón de Oro

Lev Yashin ataja un disparo en el Mundial de Chile 62 | AP

La elección no fue casualidad, pues Yashin es considerado uno de los mejores guardametas de todos los tiempos y permanece como el único portero que ha conquistado el Balón de Oro, reconocimiento que recibió en 1963. Su tradicional vestimenta negra fue una de las características que lo convirtieron en una figura inconfundible del futbol mundial.