El exjugador emplumado se hará cargo de la 'Vinotinto' durante los siguientes partidos

La Selección Nacional de Venezuela tiene nuevo entrenador luego de que no pudieran ser parte de los 48 equipos que clasificaron a la más reciente edición de la Copa del Mundo, así que en esta nueva etapa, deberán tener resultados inmediatos si quieren pensar en grande para los siguientes años.

Para el público mexicano, es relevante el nombre de quien ha tomado las riendas del equipo vinotinto, al menos de manera más específica para los americanistas, pues aunque no haya tenido un buen paso por el club, el jugador sudamericano sí es recordado por algunos en el 'Nido'.

Selección de Venezuela I x:@SeleVinotinto

¿Quién es el nuevo entrenador de Venezuela?

Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, quien fue parte de las Águilas del América tan solo por un torneo, específicamente el de Clausura 2012, en donde a lo largo de 12 encuentros, logró anotar un solo gol, el cual consiguió como visitante en contra del Atlante cuando los 'Potros de Hierro' aún jugaban en Cancún al ser locales.

En su paso por el club de Coapa, el jugador venezolano fue amonestado en seis ocasiones, es decir, en la mitad de los partidos en los que jugó, además de también tener un solo duelo con la Sub-20 del equipo. Salió de los azulcremas un solo torneo después con destino a Lanús, pero luego de esa cesión, regresó momentáneamente a América tan solo para irse a Francia a jugar con el Nantes.

Oswaldo Vizcarrondo festeja su único gol con América | MexSport

Actualmente, Vizcarrondo se encuentra retirado, decisión que tomó en 2021, siendo su último club el Sautron en el futbol francés; hoy, con 42 años, se hará cargo de la selección mayor de su país con la ilusión de regresarlos a una Copa del Mundo.

Experiencia como entrenador

Tras haber concluido su carrera como futbolista profesional, Vizcarrondo no fue entrenador de manera inmediata, pues espero hasta 2022 para ser parte del futbol femenino en sus inicios como estratega; en 2023, regresó a Nantes para ser entrenador asistente del club con el que más partidos jugó en su trayectoria, pero también concluyó un tiempo después esa etapa.

Cuando dejó de ser asistente en el futbol francés, Vizcarrondo pasó en el mismo año de 2023 a ser asistente en la Sub-17 de Venezuela para posterimente ser el entrenador principal, luego se fue como interino a la Sub-15, en donde solo duró cuatro partidos, para que después lo subieran a ser interino en la mayor de la 'Vinotinto'.

Oswaldo Vizcarrondo dirigiendo a la Sub-17 de Venezuela en el Mundial de la categoría en 2025 | MexSport