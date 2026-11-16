Jamal Musiala no ha jugado desde el 18 de septiembre | AP

El presidente honorario del Bayern Múnich reconoció que existe incertidumbre sobre la recuperación del futbolista alemán

La preocupación crece en el Bayern Munich por el estado de salud de Jamal Musiala, una de sus principales figuras, quien atraviesa un complicado momento debido a un trastorno neurológico que ha generado incertidumbre sobre su futuro profesional. La situación provocó que el propio club alemán reconociera que desconoce si el mediocampista podrá recuperar su mejor nivel futbolístico.

Uli Hoeneß, presidente honorario del cuadro bávaro, habló sobre la situación del futbolista de 23 años y admitió que su recuperación representa un desafío para la institución. El directivo explicó que Musiala recibe tratamiento médico para controlar su enfermedad, aunque todavía existen dudas sobre las consecuencias que podría tener en su rendimiento deportivo.

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¿Qué enfermedad tiene Jamal Musiala y qué le pasó?

Los problemas de salud de Jamal Musiala comenzaron a generar preocupación durante la pretemporada, cuando el internacional alemán sufrió dos episodios de pérdida de conciencia en distintos encuentros de preparación. El primero ocurrió durante un compromiso ante el RB Leipzig, situación que obligó a su sustitución y posterior traslado a un hospital.

Apenas tres días después, el mediocampista volvió a experimentar un episodio similar durante un partido frente al Heidenheim. Musiala había ingresado desde el banquillo, pero tuvo que abandonar el terreno de juego pocos minutos después, lo que encendió las alarmas sobre su condición física.

Jamal Musiala, en el césped, con Bayern Munich | AP

Posteriormente, al futbolista le diagnosticaron una disfunción neurológica que provoca episodios breves de pérdida de conciencia. Aunque logró regresar a la actividad durante la temporada, también sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales que complicó su continuidad. Su último partido fue el 18 de septiembre ante Union Berlin, mientras que el 6 de noviembre retomó los entrenamientos.

Bayern Munich reconoce incertidumbre sobre el futuro de Jamal Musiala

En declaraciones a la televisión pública bávara BR, Uli Hoeneß reconoció que el Bayern Munich desconoce si Musiala podrá recuperar completamente su nivel. El presidente honorario explicó que el padecimiento no es fácil de curar y que, aunque puede mantenerse bajo control mediante medicamentos, todavía existen interrogantes sobre su evolución.

La situación también ha generado dudas respecto al futuro deportivo del mediocampista, quien se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos del conjunto bávaro y de la Selección de Alemania. No obstante, Hoeneß defendió la importancia de que el club respalde al futbolista durante su recuperación, más allá de las implicaciones deportivas y contractuales.

Amon-Ra St. Brown y Jamal Musiala, en el juego en Alemania entre Lions y Patriots | AP