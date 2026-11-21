El delantero del Bayern Munich tuvo que abandonar el partido ante el Koln en el minuto 20

El Bayern Munich tendrá que afrontar una parte importante de la temporada sin Harry Kane, después de que el delantero inglés sufriera una lesión en el tobillo izquierdo durante el encuentro frente al Colonia, correspondiente a la Jornada 10 de la Bundesliga.

La gravedad del problema físico obligará al atacante a detener su actividad durante aproximadamente tres meses, por lo que su regreso a los terrenos de juego está previsto hasta 2027.

¿Qué le sucedió a Harry Kane?

La acción que provocó la lesión se presentó antes de los primeros 20 minutos del compromiso, cuando Joel Schmied realizó una barrida para impedir que Kane continuara con una jugada ofensiva. El defensor terminó impactando al futbolista del Bayern, quien inmediatamente mostró molestias y dificultades para apoyar el pie izquierdo. Pese a intentar continuar, el inglés no pudo mantenerse en el terreno de juego y tuvo que abandonar el partido alrededor del minuto 20.

Después de realizarle las primeras evaluaciones, el departamento médico del conjunto bávaro confirmó que el atacante sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo.

Dayot Upamecano y Harry Kane | AP

Se trata de una lesión que requiere un periodo de recuperación considerable, debido a la importancia de los ligamentos que proporcionan estabilidad a la articulación. Los reportes médicos y las estimaciones posteriores sitúan su ausencia en aproximadamente 12 semanas.

Además del problema deportivo, el calendario del Bayern podría complicarse con la ausencia del inglés en diferentes compromisos de la Bundesliga y la Champions League. Harry Kane había registrado 10 goles y 10 asistencias en 16 partidos oficiales.

Harry Kane en el partido de Bayern Munich contra Arsenal en la Champions League | AP

El encuentro contra el Colonia tampoco terminó de la mejor manera para los bávaros, que dejaron escapar puntos después de igualar 1-1. Mikey Moore adelantó al conjunto visitante, mientras que Nathaniel Brown consiguió el tanto que permitió al Bayern rescatar el empate. La jornada también dejó otra preocupación para Kompany, debido a que Michael Olise tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas.

¿Cuándo vuelve Harry Kane?

De cumplirse el periodo estimado de recuperación, Harry Kane volvería a estar disponible hasta febrero de 2027, aunque su reincorporación dependerá de la evolución de la lesión y de su respuesta al tratamiento. El futbolista tendrá por delante varias semanas de rehabilitación antes de pensar en regresar a la competencia, mientras que el conjunto alemán deberá afrontar el cierre de 2026 sin uno de sus jugadores más importantes.