El atacante inglés sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo durante el partido ante el Colonia

Harry Kane fue operado con éxito de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el encuentro entre Bayern Múnich y Colonia, correspondiente a la Jornada 10 de la Bundesliga. El conjunto alemán confirmó que el procedimiento quirúrgico se realizó durante la noche del viernes y que el delantero inglés comenzará ahora su proceso de rehabilitación.

A través de sus canales oficiales, el Bayern informó que su departamento médico confirmó una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo izquierdo. La lesión representa un duro golpe para el equipo dirigido por Vincent Kompany, que perderá durante varios meses a una de sus principales figuras y al vigente ganador del Balón de Oro.

Harry Kane fue operado con éxito: ¿cuánto tiempo estará fuera?

La intervención quirúrgica se realizó después de que Kane tuviera que abandonar el terreno de juego apenas al minuto 20 del partido frente al Colonia. El atacante recibió un impacto del defensor Joel Schmied durante una acción dentro del área y, aunque intentó continuar, las molestias le impidieron mantenerse en el encuentro.

El Bayern confirmó que la operación fue exitosa y que el futbolista, de 33 años, iniciará su programa de rehabilitación. Aunque el club no estableció un plazo exacto para su recuperación, los primeros reportes apuntan a una ausencia de aproximadamente tres a cuatro meses, por lo que su regreso podría producirse durante febrero de 2027, dependiendo de su evolución.

Kane se perderá una parte importante de la temporada, incluidos compromisos de Bundesliga y Champions League. Su recuperación también será seguida de cerca por la Selección de Inglaterra, que tendrá actividad en los cuartos de final de la Nations League frente a Noruega a finales de marzo.

Harry Kane tras fallar penal con el Bayern Múnich | AP

¿Qué dijo Harry Kane tras su operación?

El propio delantero compartió una fotografía desde el hospital y publicó un mensaje en sus redes sociales, donde reconoció su decepción por la lesión, pero aseguró que trabajará para regresar en buenas condiciones.

"Obviamente estoy muy decepcionado por esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar resiliencia y mejorar de cara a 2027. Volveré renovado y listo para la parte decisiva de la temporada", expresó el atacante.

Además, compartió una frase del exjugador de la NFL Julian Edelman: "Los tiempos difíciles no duran, las personas fuertes sí", y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido.