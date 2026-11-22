¡Otra vez Mateo Chávez! Así fue el espectacular gol y asistencias del mexicano para encaminar al AZ Alkmaar

El lateral del AZ Alkmaar volvió a hacerse presente en el marcador, ahora frente al Sparta Rotterdam

Mateo Chávez atraviesa un gran momento en la Eredivisie. El lateral mexicano volvió a marcar con el AZ Alkmaar, ahora en su visita al Sparta Rotterdam, en partido correspondiente a la Jornada 13 de la liga de Países Bajos. El canterano de Chivas apareció al minuto 17 para conseguir el empate momentáneo y encaminar la reacción de su equipo, que lo va ganando 1 a 3.

La anotación llegó después de que Isaac Babadi adelantara al conjunto local al minuto 15. Apenas dos minutos después, Chávez se incorporó al ataque y, tras recibir el balón dentro del área, definió con la pierna izquierda para vencer al guardameta rival y colocar el 1-1.

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El mexicano también hizo doblete de asistencias

El canterano de Chivas apareció al minuto 17 para conseguir el empate momentáneo y encaminar la reacción de su equipo, que al minuto 74 ya ganaba 3-1. En la anotación del tercer tanto del AZ, Mateo Chávez logró asistir a Dave Kwakman, quien amplió la ventaja del AZ al 54'.

La tarde no quedó en eso. Chávez volvió a asistir al minuto 75 para el 4.º gol del AZ, que llegó por parte de Ro-Zangelo Dall, marcando una espectacular actuación para el mexicano que participó en 3 goles para su equipo, que terminó ganando 1 a 5 tantos ante el Spartan.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar | x:@AZAlkmaar

Mateo Chávez suma goles consecutivos con el AZ Alkmaar

Lo más destacado es que el mexicano consiguió marcar por segunda jornada consecutiva. Apenas el pasado 8 de noviembre, Chávez fue protagonista en la espectacular remontada del AZ Alkmaar por 4-3 frente al Groningen, cuando apareció al minuto 76 para marcar el empate 3-3, antes de que su equipo consiguiera el triunfo en tiempo agregado.

Con su anotación ante Sparta Rotterdam, el defensor mexicano llegó a tres goles en la presente temporada de la Eredivisie, consolidando su aportación ofensiva desde la lateral izquierda. Además, su buen momento llega después de su participación con la Selección Mexicana durante la última Fecha FIFA, donde también tuvo actividad ante Jamaica.

El AZ Alkmaar busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato neerlandés y Mateo Chávez continúa demostrando que puede ser un elemento importante tanto en labores defensivas como en el ataque.