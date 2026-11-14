El club holandés y el futbolista mexicano aparecieron en unos artes inspirados en el esperado juego

La fiebre por la sexta edición del mítico juego Grand Theft Auto no solo ha conmocionado al mundo de los videojuegos, sino que llegó hasta el futbol. Uno de los equipos en mostrar su emoción por el estreno del GTA VI fue el AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez, el cual publicó algunas imágenes inspiradas en la franquicia.

¿Qué hizo el AZ?

A través de una publicación en redes sociales, el equipo de la Eredivisie subió algunos artes inspirados en los diseños del famoso videojuego, en ellos se puede ver a algunos de los jugadores (incluido Mateo) con un diseño similar al de los personajes.

En las imágenes se puede ver a Mateo Chávez, Hessel de Wit y otros futbolistas más en las calles de Vice City, portando el escudo o viéndolo desde un graffiti en una pared, incluyendo el estilo callejero característico del juego.

AZ en colaboración con GTA VI | x:@AZAlkmaar

La publicación no tardó en volver tendencia, pues con toda la emoción que ha generado el estreno del juego todo material que salga es bien recibido por la comunidad, más si se trata de uno de los referentes actuales del futbol mexicano en el viejo continente.

El reconocido juego tendrá el estreno de su sexta edición el próximo jueves 18 de noviembre, dejando atrás una agónica espera de 13 años para sus fanáticos, quienes desde el 2013 no han podido gozar de una nueva edición, siendo este un evento sin precedentes para el mundo de las consolas.

¿Cómo va la temporada de Mateo Chávez y el AZ?

Los rostros callejeros y el estilo único de Rockstar Games no es lo único que tiene contentos a los fanáticos del Alkmaar, pues actualmente el equipo ha caminado de buena manera en la Eredivisie, Copa y Europa League, sumando una importante racha de triunfos, pese a la racha complicada que venían arrastrando.

En la liga local el equipo actualmente es el quinto lugar del torneo con 23 puntos, teniendo únicamente tres puntos de diferencia con el PSV, actual líder de la competencia de Países Bajos. Por su parte, aunque recientemente cayeron en la Europa League, aún están en zona de clasificación, específicamente en el puesto 14.

Por su parte, Matei Chávez a diferencia de su equipo vive un gran momento, pues no solo se ha hecho de la titularidades en la defensa lateral, sino que recientemente se convirtió en el defensor con más aportaciones de gol en la liga, situación que se ve reflejada con su convocatoria a la Selección Mexicana.