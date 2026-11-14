El jugador del Real Madrid entrenó al parejo con la Selección de Francia

Tras la derrota de Francia ante la Selección de Italia, hubo un nombre que brilló por su ausencia: Kylian Mbappé. Luego del 3-1 recibido por la Azzurra, las buenas noticias parecen volver al cuadro de Zinedine Zidane, pues el delantero del Real Madrid volvió a entrenar con el equipo.

¿Cuándo regresa Mbappé?

A través de un video difundido en redes sociales, se pudo ver a Mbappé entrenar al parejo con sus compañeros de equipo, por lo que es casi un hecho que pueda ver minutos en el duelo de la Jornada 6 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League ante la Selección de Turquía.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en el Mundial 2026 | MEXSPORT

En las imágenes que aparecieron en internet, se puede ver al francés tocando bien la pelota y sonriendo con sus compañeros, por lo que parece que las molestias que lo dejaron fuera del duelo contra Italia no fueron graves.

Junto con Mbappé, el resto del equipo francés parecía estar en buen momento físico, por lo que, a pesar de caer en su último partido, parece que ya dieron vuelta a la página y están listos para disputar el liderato del Grupo A.

Kylian Mbappé en celebración con la Selección de Francia | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el Francia vs Turquía?

El duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Turquía será el domingo 15 de noviembre en el Estadio Matmut Atlantique de Burdeos. El encuentro está programado para iniciar a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible a través de las pantallas de Sky Sports.

Francia buscará la victoria sí o sí, pues, en caso de una derrota, podría despedirse del sueño del liderato de grupo, ya que actualmente está empatada con 10 puntos con la Selección de Italia, además de tener a la Selección de Bélgica por detrás de ambas, con nueve unidades.

Del otro lado de la moneda, Italia y Bélgica tendrán el segundo duelo de la última fecha del Grupo A. Ambos tienen posibilidades de quedarse con la cima, pero, al igual que Francia, dependen de sí mismos y de la combinación de resultados del otro encuentro.