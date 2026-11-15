Después de más de 11 años sin disputar un partido oficial, la leyenda brasileña volvió a jugar con el Ravenna

Ronaldinho volvió a sentir la emoción de jugar un partido oficial y no ocultó su felicidad. El exfutbolista brasileño regresó a las canchas este domingo 15 de noviembre con el Ravenna, en el futbol italiano, y después de su participación compartió un mensaje en redes sociales para agradecer a quienes hicieron posible su regreso.

A sus 46 años, el campeón del mundo con Brasil en 2002 disputó los primeros 45 minutos del encuentro frente al Forlì, correspondiente a la Serie C de Italia. El Ravenna se quedó con la victoria por 2-0 y el astro sudamericano participó en la jugada que terminó con el primer gol de su equipo.

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¿Qué dijo Ronaldinho tras volver a jugar un partido oficial?

A través de sus redes sociales, Ronaldinho expresó la emoción que le provocó volver a competir después de más de una década alejado de los partidos oficiales. Incluso bromeó con el tiempo que pasó fuera de las canchas y aseguró que ahora es momento de regresar.

"Estoy muy feliz de volver a competir en un partido oficial. Me tomé unos años de descanso, pero ahora es momento de volver", escribió el brasileño en tono de broma.

El exjugador del Barcelona también destacó lo especial que fue compartir el terreno de juego con sus compañeros y disputar el encuentro ante un estadio lleno.

"Fue hermoso vivir este día maravilloso con mis compañeros y un estadio repleto. Sin duda, un momento especial en mi vida", agregó.

Ronaldinho explicó que volver a sentir la adrenalina, el olor del césped y la conexión con el balón fueron sensaciones que hicieron todavía más significativo su regreso. Además, agradeció a sus amigos Lorenzo, Ignazio y Giuseppe Cipriani, así como a toda la organización del Ravenna, por confiar en este proyecto.

Ronaldinho en su primer partido con Ravenna l AP

Ronaldinho agradeció a los aficionados y dejó un mensaje para el futuro

El brasileño también dedicó unas palabras a los aficionados que acudieron al estadio y a quienes viajaron desde lejos para presenciar su regreso a las canchas.

"Gracias a todos los aficionados por esta noche inolvidable, a quienes vinieron desde lejos para apoyarme y disfrutar de un hermoso partido de futbol", expresó.

Finalmente, Ronaldinho manifestó su entusiasmo por el proyecto del Ravenna y aseguró que espera seguir trabajando junto al equipo para alcanzar grandes objetivos en Italia y en el mundo.