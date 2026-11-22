La Hormiga podría entrar en acción este domingo

El Olympiacos de Armando 'La Hormiga' González recibe este domingo 22 de noviembre al Iraklis FC en el Estadio Georgios Karaiskakis, en duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Superliga de Grecia. El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO a través de Claro Sports, mediante su canal oficial de YouTube en modalidad Premium.

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la clasificación con 23 puntos, producto de siete victorias, dos empates y una derrota. Los de El Pireo buscarán aprovechar su condición de locales para mantenerse en la pelea por el liderato, luego de igualar 1-1 frente al PAOK en su partido anterior, encuentro en el que Armando González se hizo presente en el marcador.

El delantero mexicano atraviesa un momento importante en su aventura por el futbol europeo, luego de marcar en el compromiso más reciente de su equipo. Aunque no aparece en el once inicial probable para enfrentar al Iraklis, González se perfila como una de las principales alternativas ofensivas de Imanol Alguacil, especialmente ante las ausencias que presenta el conjunto griego.

Armando 'Hormiga' González en partido con Olympiacos | AP

Por su parte, Iraklis llega a este encuentro con la necesidad de mejorar sus resultados después de un complicado inicio de temporada. El conjunto dirigido por Walter Mazzarri registra apenas una victoria y un empate en sus últimos seis partidos oficiales, además de que viene de sufrir una derrota por 2-1 frente al Panathinaikos. Ahora, el equipo recién ascendido intentará sorprender a uno de los principales candidatos al título, aunque también tendrá las ausencias de Panagiotis Panagiotidis y Giorgios Giannoutsos.

Además de buscar los tres puntos en la Superliga de Grecia, Olympiacos tendrá que administrar sus esfuerzos pensando en su siguiente compromiso internacional. El próximo jueves 26 de noviembre recibirá al AC Milan en la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League, encuentro programado para las 11:45 horas del centro de México. Sin embargo, antes de pensar en el conjunto italiano, los de El Pireo buscarán cumplir ante Iraklis y mantenerse cerca de la cima del campeonato griego.

Imanol Alguacil, DT de Olympiacos | AP

¿Dónde ver el duelo del equipo de la Hormiga?