¿Olympiacos tiene en la mira a dos jugadores más de Chivas? Esto se sabe

Un par de futbolistas de Guadalajara podrían sumarse al plantel helénico de cara a la siguiente parte de la campaña

Luego de la partida de Armando González con rumbo al Olympiacos de Grecia, de nueva cuenta el cuadro helénico estaría buscando llevarse a un par de jugadores más del Rebaño Sagrado con nombres como Santiago Sandoval y Bryan González siendo los primeros reportes.

Medios en Grecia ya han comunicado que Imanol Alguacil estaría buscando a este par de jugadores para reforzar al club, aunque la preocupación en Guadalajara tendría que llegar de inmediato, pues el entrenador español querría estos fichajes tan pronto como en el próximo periodo fichajes; sin embargo, RÉCORD pudo averiguar que estos rumores son falsos.

¿Chivas perderá más jugadores?

Aunque recientemente se ha hablado acerca de los pocos minutos que Imanol Alguacil le ha entregado a la Hormiga, la sorpresa sería que él mismo estaría pensando en dos excompañeros del delantero mexicano para llevar a Olympiacos de cara al 2027.

Los reportes de Kery News han dejado saber que el ex entrenador de Real Sociedad quiere llevarse tanto a Santiago Sandoval como a Bryan 'Cotorro' González para apuntalar a su equipo, en la última parte de la temporada con Chivas ya habiendo terminado su participación en el torneo.

Santiago Sandoval besa el escudo de las Chivas en el festejo de su gol ante Atlante | MEXSPORT

Los reportes también arrojan que esta búsqueda se estaría dando debido a la buena relación que quedó entre ambas partes después de que se diera el fichaje de Armando González, lo cual podría hacer que todo funcione de cara a este hipotético nuevo trato. De parte de RÉCORD, lo que se ha podido saber es que realmente no hay nada cierto en estos rumores.

Prensa en Grecia destaca la disciplina de la Hormiga

Armando 'Hormiga' González comienza a dejar huella en el futbol griego, no solamente por su capacidad goleadora, sino también por su mentalidad y compromiso dentro del terreno de juego. El delantero mexicano llamó la atención de la prensa que sigue de cerca al Olympiacos, luego de que el periódico Kokkinos Protathlitis destacara una de las cualidades que lo han acompañado desde sus primeros años como futbolista: su disciplina y dedicación al trabajo.

El medio griego retomó unas declaraciones de Ramón Morales, histórico exjugador de Chivas, quien resumió la personalidad del atacante con una frase contundente: "Habla poco, trabaja mucho". Esta característica ha sido fundamental en el crecimiento futbolístico del delantero, quien después de destacar con el Guadalajara busca demostrar sus condiciones en una de las instituciones más importantes del balompié helénico.

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | x:@olympiacosfc