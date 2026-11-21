Alerta en Chivas, este es el problema que Gabriel Milito debe corregir antes de la Liguilla

Cuando recibe el primer golpe, el Rebaño no encuentra la fórmula para remontar y los números encienden las alarmas

Chivas ha firmado un torneo de gran nivel en el Apertura 2026, manteniéndose como uno de los equipos que ha dado de qué hablar; sin embargo, existe una asignatura pendiente que podría convertirse en un problema de cara a la Liguilla: su capacidad para reaccionar cuando el rival golpea primero.

El Guadalajara no ha conseguido ganar ninguno de los cinco encuentros en los que comenzó abajo en el marcador. En esos compromisos, el balance fue de tres empates y dos derrotas, dejando escapar la posibilidad de sumar 12 puntos y conformándose únicamente con tres, equivalentes al 20 por ciento de las unidades disputadas.

La estadística refleja una dificultad importante para el equipo de Gabriel Milito, que ha logrado reaccionar en algunos partidos, pero sin encontrar la contundencia necesaria para completar una remontada y cambiar el rumbo de los resultados.

Un problema que se repitió durante el torneo

La primera muestra llegó desde la Jornada 1, cuando Toluca tomó ventaja en el Estadio Akron y terminó llevándose la victoria por 2-0. El Guadalajara no encontró respuestas para revertir el resultado y arrancó el campeonato con una derrota.

Gabriel Milito dirige a Chivas ante Atlante y la mirada del 'Piojo' Herrera | Imago7

Posteriormente, frente a Puebla, el Rebaño volvió a verse abajo en el marcador, aunque en esa ocasión Roberto Alvarado apareció para rescatar el empate 1-1. La reacción permitió evitar la derrota, pero nuevamente quedó lejos de conseguir los tres puntos.

En la Jornada 10, Querétaro exhibió otra vez las dificultades rojiblancas al imponerse 2-0 en territorio tapatío. Más adelante, en el Clásico Tapatío, Atlas se adelantó, pero Ángel Sepúlveda rescató la igualdad para Chivas con un 1-1 que mantuvo la tendencia.

Santiago Sandoval festeja con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

El capítulo más reciente se presentó ante Tigres. Juan Brunetta puso en ventaja a los felinos y Jordan Carrillo respondió para el Guadalajara, que volvió a reaccionar, aunque sin conseguir dar el siguiente paso para quedarse con la victoria.

Así, en cinco ocasiones en las que el rival anotó primero, Chivas terminó con tres empates y dos derrotas, sin una sola remontada que le permitiera sumar de a tres.

Una advertencia rumbo a la Liguilla

Jugadores de Chivas festejan el doblete de Santiago Sandoval ante Atlante | MEXSPORT

Aunque el Guadalajara ha mostrado argumentos para competir y mantenerse entre los equipos destacados del campeonato, esta debilidad puede adquirir mayor relevancia en la fase final, donde el margen de error disminuye y cualquier desventaja puede complicar seriamente una eliminatoria.