Con sufrimiento, pero con el objetivo cumplido. Matías Almeyda consiguió meter a Monterrey a la Liguilla tras vencer 2-0 a Pumas en el Olímpico Universitario y ahora está a la espera de conocer a su rival de Cuartos de Final.
El técnico destacó la tranquilidad y la templanza con la que sus futbolistas afrontaron el compromiso luego de haberse quedado con un jugador menos en la segunda mitad.
Liga MX: Liguilla del Apertura 2026, al momento
Almeyda contento con la clasificación
Estoy muy feliz. Con la tranquilidad y templanza que tuvieron este último partido. Arrancaron el partido siendo conscientes de lo que necesitábamos para estar en la Fiesta Grande. A diferencia del semestre pasado se lograron 11 puntos más para entrar a Liguilla y me pone contento que la Sub 19 y Sub 21 también entraron a Liguilla. Antes del partido estábamos fuera, entonces el esfuerzo lo valoro mucho
Almeyda también hizo un balance positivo de su primer torneo al frente de Rayados y recordó que, cuando llegó a la institución, tenía objetivos importantes por cumplir como disputar una Final internacional, regresar a la Concachampions y clasificar a la Liguilla.
Este torneo se juega para entrar a la Liguilla y ya después arranca otra especie de torneo. Hubo un partido en el cual no estuvimos en la cancha y después siempre competimos. Hay muchos puntos positivos de este equipo. Cuando yo llegué había que llegar a Final internacional, volver a la Concachampions y llegar a la Liguilla. Veo muchas cosas positivas
El argentino destacó que igualaron en puntos con Toluca, un equipo que, a diferencia de los regiomontanos, lleva tiempo trabajando con el mismo proyecto y ha conseguido varios títulos.
Terminamos con los mismos puntos que Toluca que está formado hace tiempo que ha ganado todo. Las puertas se abren a todos los que estamos adentro y ahora veremos. Lo importante era entrar, aunque este equipo debería haber terminado con seis puntos más. Estoy contento, hicimos un gran esfuerzo, disfrutamos hoy y ya mañana sabremos quién nos toca
Finalmente, el estratega fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a Chivas, equipo que hizo campeón en el pasado y al cual le tiene mucho cariño.
De más está decir mis sentimientos hacia esa institución, hacia la gente y a aquellos jugadores que dirigí y que ya no están más. Ya hay otra gente trabajando. Yo siempre respeto a quien me da de comer y no me olvido de eso. Si nos toca veré qué siento