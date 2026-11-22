El 'Pelado' llega a su primera Liguilla con Monterrey en su regreso a México

Con sufrimiento, pero con el objetivo cumplido. Matías Almeyda consiguió meter a Monterrey a la Liguilla tras vencer 2-0 a Pumas en el Olímpico Universitario y ahora está a la espera de conocer a su rival de Cuartos de Final.

El técnico destacó la tranquilidad y la templanza con la que sus futbolistas afrontaron el compromiso luego de haberse quedado con un jugador menos en la segunda mitad.

Almeyda contento con la clasificación

Estoy muy feliz. Con la tranquilidad y templanza que tuvieron este último partido. Arrancaron el partido siendo conscientes de lo que necesitábamos para estar en la Fiesta Grande. A diferencia del semestre pasado se lograron 11 puntos más para entrar a Liguilla y me pone contento que la Sub 19 y Sub 21 también entraron a Liguilla. Antes del partido estábamos fuera, entonces el esfuerzo lo valoro mucho

Almeyda también hizo un balance positivo de su primer torneo al frente de Rayados y recordó que, cuando llegó a la institución, tenía objetivos importantes por cumplir como disputar una Final internacional, regresar a la Concachampions y clasificar a la Liguilla.

Este torneo se juega para entrar a la Liguilla y ya después arranca otra especie de torneo. Hubo un partido en el cual no estuvimos en la cancha y después siempre competimos. Hay muchos puntos positivos de este equipo. Cuando yo llegué había que llegar a Final internacional, volver a la Concachampions y llegar a la Liguilla. Veo muchas cosas positivas

Almeyda festeja la victoria ante Pumas con su cuerpo técnico | Imago7

El argentino destacó que igualaron en puntos con Toluca, un equipo que, a diferencia de los regiomontanos, lleva tiempo trabajando con el mismo proyecto y ha conseguido varios títulos.

Terminamos con los mismos puntos que Toluca que está formado hace tiempo que ha ganado todo. Las puertas se abren a todos los que estamos adentro y ahora veremos. Lo importante era entrar, aunque este equipo debería haber terminado con seis puntos más. Estoy contento, hicimos un gran esfuerzo, disfrutamos hoy y ya mañana sabremos quién nos toca

Finalmente, el estratega fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a Chivas, equipo que hizo campeón en el pasado y al cual le tiene mucho cariño.