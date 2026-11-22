Los seguidores universitarios exigieron respuestas

La molestia de la afición de Pumas se hizo sentir con fuerza al término del encuentro. Una vez que el árbitro señaló el final del partido, los reclamos comenzaron a escucharse desde las tribunas, donde un sector importante, manifestó su inconformidad con el equipo a través de abucheos, gritos y cánticos de desaprobación.

Uno de los mensajes que más resonó en el estadio fue el contundente: “¡Fuera Solari!”, grito que se repitió entre los aficionados y que dejó en evidencia el descontento que existe alrededor del conjunto de Pumas. Los seguidores no se limitaron a expresar su frustración con silbidos, sino que también hicieron sentir su postura con reclamos directos, exigiendo respuestas ante el momento que atraviesa el equipo.

Además de los abucheos, los aficionados esperaban una disculpa por parte de los jugadores. La exigencia era que el equipo diera la cara ante su gente y ofreciera una explicación por lo sucedido en el terreno de juego. Sin embargo, la inconformidad se hizo presente desde las gradas, donde los seguidores dejaron claro que no estaban satisfechos con lo mostrado durante el encuentro.

Rubén Duarte ante Rayados en CU | IMAGO7

La reacción se produjo durante el final del partido, quienes tuvieron que escuchar las muestras de rechazo provenientes de las tribunas. El ambiente estuvo marcado por la tensión y los reclamos, con aficionados que exigían no solamente resultados, sino también una muestra de responsabilidad y respeto hacia quienes siguen apoyando al club.

Pumas tras su derrota ante Monterrey l MEXSPORT

De esta manera, Pumas terminó el partido con un ambiente complicado en las tribunas. Más allá del resultado, la despedida estuvo acompañada de reclamos, exigencias y una petición de disculpas que los aficionados esperaban recibir por parte del equipo. La afición hizo escuchar su voz y dejó un mensaje claro: quiere respuestas y espera que los jugadores asuman su responsabilidad ante la situación del conjunto auriazul.