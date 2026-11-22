Uno de los 'Cuatro Grandes' se mantiene en el olvido tras varios años sin título

La paciencia de la afición universitaria llegó a su límite tras cumplirse 15 años sin ganar un título de Liga MX, desatando una sonora lluvia de abucheos contra los jugadores de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

En medio de la tensión y los reclamos desde las gradas del Pedregal, Keylor Navas asumió su rol de líder al reunir a todo el plantel en el centro del campo para dar la cara, mientras que Santiago Solari llamó la atención al quedarse rezagado hasta atrás, lejos del grupo en el futbol mexicano.

Esta dolorosa sequía para el conjunto auriazul quedó marcada oficialmente desde el pasado 22 de mayo de 2026, fecha en la que se cumplieron tres lustros de aquella última coronación en el Clausura 2011, cuando vencieron 3-2 en el marcador global a Monarcas Morelia en Ciudad Universitaria para levantar su séptima estrella.

Pumas perdió la Gran Final del Clausura 2026 | Imago7

Aunque en el Clausura 2026 estuvieron muy cerca de romper el maleficio al clasificarse como líderes generales hasta la Gran Final, terminaron cayendo en casa ante Cruz Azul, prolongando una frustración que hoy estalló en la tribuna.

¿Cómo afecta la sequía de 15 años sin título al debate sobre la grandeza de Pumas?

Durante esta década y media sin sumar un nuevo trofeo de liga a sus vitrinas, el Club Universidad Nacional ha visto cómo otros rivales directos los han rebasado en el palmarés histórico del balompié nacional.

Pumas celebra campeonato | MEXSPORT

Mientras Pumas permanece estancado con siete campeonatos, instituciones como Tigres y León lograron alcanzar las ocho estrellas, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la directiva y la plantilla auriazul.