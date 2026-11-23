El Apertura 2026 de la Liga MX ya tiene definidos sus horarios para los Cuartos de Final para los enfrentamientos que marcarán el inicio del camino rumbo al título del futbol mexicano.
Así quedó la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX rumbo a la Liguilla
Guadalajara desplazó a La Máquina al segundo puesto con 32 unidades, mientras que las Águilas cayeron hasta el tercer escalón con 30 puntos y Atlas se adueñó de la cuarta posición con 28 unidades dentro del futbol mexicano.
Toluca y Monterrey empataron con 27 puntos para ocupar el quinto y sexto lugar respectivamente, seguidos muy de cerca por León (séptimo), que alcanzó las 26 unidades tras vencer a Santos.
El octavo boleto quedó en manos de Pachuca con 25 puntos, misma cosecha que obtuvieron Tijuana y Santos Laguna, quienes se quedaron fuera de la fiesta grande del futbol mexicano en el noveno y décimo peldaño respectivamente por diferencia de goles.
Así se jugarán los Cuartos de Final
La Máquina se enfrentará a León, esta será la octava ocasión en la que celestes y esmeraldas se enfrenten en una serie de Liguilla, con antecedentes que incluyen Finales, Semifinales, Cuartos de Final y hasta un Repechaje.
Mientras que América tendrá una complicada prueba ante Monterrey; será la décimo tercera vez que se enfrenten a Fase Final con una equilibrada disputa, ya que son seis eliminaciones para cada escuadra.
Por su parte, Chivas se medirá con Pachuca quienes se han visto las caras en dos ocasiones en la Fase Final, en ambas los Tuzos salieron victoriosos avanzando a la siguiente instancia.
Atlas buscará superar a Toluca, el antecedente inmediato fue aquella Final del verano de 1999 cuando los Escarlatas se quedaron con el título liguero en una definición en el Nemesio Diez.
Horarios
Atlas vs Toluca
Ida: Miércoles 7 pm
Vuelta: Sábado 7 pm
América vs Monterrey
Ida: Miércoles 9 pm
Vuelta: Sábado 9 pm
Cruz Azul vs León
Ida: Jueves 7 pm
Vuelta: Domingo 5 pm
Chivas vs Pachuca
Ida: Jueves 9 pm
Vuelta: Domingo 7 pm