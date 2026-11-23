El entrenador del Rebaño sabe que al equipo le falta por lograr el máximo objetivo

Guadalajara terminó el torneo regular en lo más alto de la clasificación, pero para Gabriel Milito el liderato no representa una ventaja definitiva en la carrera por el título. El entrenador rojiblanco reconoció el mérito de su equipo por terminar en la primera posición, aunque dejó claro que el verdadero objetivo está por delante y que los ocho clasificados tienen las mismas posibilidades de coronarse.

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Palabras del 'Pastor' del Rebaño

Es importante cerrar el campeonato con una victoria, porque además de los tres puntos nos dio el liderato. Valoro mucho el esfuerzo de los jugadores y las circunstancias que enfrentamos durante el torneo. Sin embargo, ser líderes no nos da lo que realmente queremos. Ahora comienza un nuevo campeonato y los ocho clasificados tienen las mismas posibilidades. En el futbol no hay favoritos; eso se demuestra en cada partido

Milito también destacó el esfuerzo de sus jugadores a lo largo del certamen, especialmente por las complicaciones que enfrentaron debido a las lesiones. El estratega recordó que el primer objetivo era asegurar la clasificación y mantenerse entre los cuatro mejores, por lo que terminar en la cima representó un mérito adicional para el grupo.

Gabriel Milito dirige en la victoria en contra de Cruz Azul para asegurar el liderato | Imago7

Terminar líderes tiene mucho mérito por el esfuerzo del equipo y las dificultades que enfrentamos durante el campeonato, principalmente por las lesiones. Nuestro primer objetivo era clasificar y estar entre los cuatro primeros; terminar en la cima fue mucho mejor. Ahora comienza una nueva historia, descansaremos y buscaremos llegar con mucha energía para superar a Pachuca

Siguiente paso: la Liguilla

De cara a los Cuartos de Final, el técnico argentino reconoció que la ilusión de la afición rojiblanca está justificada por la manera en que el equipo ha jugado y competido durante el torneo. Sin embargo, insistió en que la confianza debe estar acompañada de humildad, esfuerzo y mentalidad para afrontar una serie que anticipa complicada.