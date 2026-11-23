El atacante argentino tuvo el empate en los primeros minutos de la segunda parte; pero, erró

Cruz Azul tuvo una de las más claras del encuentro ante Chivas; sin embargo, Rodolfo Rotondi se encargó de protagonizar una grotesca falla cuando tenía el marco abierto para emparejar el marcador de forma momentánea.

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¿Cómo fue la falla?

Corría el minuto 51 cuando el atacante argentino tuvo el empate con el marco abierto, sin Tala Rangel; pero, mandó el esférico por encima del arco tras un desborde y centro del Toro Fernández.

Rotondi recibió el esférico dentro del área; pero, no aprovechó esa ventaja ante la incomodidad de rivales por atrás. Esta jugada fue la más clara que tuvo el rival en el inicio de la segunda parte.

¿Cómo abrió Chivas el marcador?

Chivas inició avisando sobre la portería de Andrés Gudiño y sería hasta el minuto 21 cuando Efraín Álvarez aparecería con un golazo de volea tras un centro desde la banda derecha por parte de Richard Ledezma.

El atacante de los Rojiblancos sacó el zurdazo sin dejar caer el esférico, la empalmó y mandó una raya que pico sobre el terreno de juego para elevarse y colgarse en la parte superior izquierdo del guardameta cementero.

Efraín Álvarez festejando su gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Al 30' Cotorro González remataba tras un tiro de esquina; sin embargo, el esférico terminaba en las manos de Andrés Gudiño. Cruz Azul respondería con el Toro Fernández, quien sacaba un potente zurdazo; pero el esférico se iba por un lado del palo izquierdo del Tala Rangel.

En el 45' Alan Mozo mandaba el esférico al travesaño del marco resguardado por Andrés Gudiño y quedaba a nada de hacer un autogolazo. En la segunda parte, más allá de la falla de Rotondi, Palavecino se quedaría cerca de emparejar.

El exjugador del Necaxa desbordó por la banda de la derecha y se metió hasta el borde del área chica; pero, el balón terminaba pegando en la base del poste y nuevamente Chivas se salvaba.