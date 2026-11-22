El Rebaño y La Máquina cierran la última fecha del Apertura 2026 con el liderato en disputa

Luego de 17 emocionantes fechas, el Apertura 2026 llegó a su fin. Con básicamente los mejores ocho equipos de la Liga MX definidos, las Chivas Rayadas del Guadalajara y La Máquina de Cruz Azul se roban los reflectores para el cierre del campeonato y el fin de semana, en el partido por el primer lugar del segundo torneo del 2026.

¿Qué hay en juego de por medio?

Luego de que las Águilas del América cayeran 1-0 ante los Tigres en el Volcán Universitario, la parte alta del campeonato estará en disputa entre dos de los cuatro grandes, pues, con algunos criterios, Chivas podría tomar la punta, mientras que los celestes llevan la de ganar.

Si el equipo de casa vence a Cruz Azul, se pondría en la primera posición del Apertura 2026 con 33 puntos, superando por tres al América y por uno a los celestes. Sin embargo, el triunfo no es el único resultado que pondría al Rebaño por encima de los de Coapa, pues hasta un empate los dejaría arriba de las Águilas, ya que actualmente comparten las mismas 30 unidades.

Gabriel 'Toro' Fernández en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Por su parte, Cruz Azul tiene dos escenarios a su favor: el triunfo y el empate. Con solo un punto, La Máquina de Joel Huiqui se consolidaría como el mejor equipo del certamen, mientras que una victoria la catapultaría aún más en la tabla, llegando hasta los 35 puntos.

En caso de que Cruz Azul supere al Rebaño, su rival en la Liguilla serían los Tuzos del Pachuca; América se enfrentaría a León y Chivas a Monterrey. Si Chivas empata, La Máquina seguiría con el mismo contrincante, pero el Rebaño y las Águilas cambiarían sus llaves.

Pese a la importancia del duelo para las aspiraciones coperas de cada equipo, la rivalidad entre Cruz Azul y Chivas va más allá de tres puntos, pues en la última década han protagonizado encuentros de alto calibre que han acrecentado la rivalidad entre ambas aficiones. El antecedente más reciente fue la eliminación del Rebaño a manos de La Máquina en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Jesús Hernández seguirá en Chivas en 2027 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Cruz Azul?

El último partido del Apertura 2026 tendrá sede en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. Chivas y Cruz Azul tienen programado arrancar las actividades a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión estará disponible por las pantallas de Prime Video.