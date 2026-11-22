El Ing. Víctor Velázquez asiste al Real Madrid vs Celta de Vigo; este fue el motivo

El presidente del Cruz Azul estuvo presente en el Santiago Bernabéu

El Presidente del Cruz Azul, Víctor Velázquez, asistió al Santiago Bernabéu para el juego entre el Real Madrid y Celta de Vigo de la Jornada 13 de LaLiga; sin embargo, la gran duda fue el motivo de su acto de presencia.

En las últimas horas fuentes cercanas a la institución celeste se destacó que fue una invitación por parte de la directiva del Celta, que dicho sea de paso tiene una buena relación.

Cabe mencionar, que también aprovecharía para observar algunos jugadores tal como lo mencionó en su momento TUDN, esto de cara al siguiente torneo y en redes sociales muchos ya aprovecharon para postular nombres relevantes del conjunto olívico.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, en un entrenamiento | IMAGO7

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Celta de Vigo?

El partido comenzaría con un gol tempranero del Celta, producto de una típica salida en frío del Real Madrid en su casa, que no perdonó el equipo vigués con una buena jugada culminada en el 0-1 de Durán.

Después los locales tomaron la pelota y no la soltó hasta el final del partido. Todo hubiera sido mucho más fácil si Mbappé no tira un penalti al primer anfiteatro aún en la primera parte, que terminó con 0-1 ante la desesperación del Bernabéu.

Jude Bellingham celebra con Vinicius el gol del empate para el Real Madrid | AP

Sin embargo, llegó la remontada: el primero llegó tras una buena jugada culminada por Jude Bellingham, que volvió a hacer otro gran partido; y el segundo, obra del citado Carlos Espí tras una buena asistencia de Vinicius, rematada por Espí, por su fuerte, la cabeza, y remachada a puerta vacía.

¿A quién se enfrentará Cruz Azul en la J17?

Con un cierre de drama, a falta de lo que haga el América ante Tigres, tanto Cementeros como Rojiblancos colisionarán para disputarse el puesto número uno de la tabla del Apertura 2026 de cara a la Liguilla.

Cruz Azul visita a las Chivas que llegan a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 10, pero con una variedad de resultados: tres victorias ante Atlante, Monterrey, Necaxa y empates ante Tigres, Atlas y León.