José Mourinho advierte al Real Madrid tras remontar al Celta: "habrá un día en que no vamos a remontar"

El entrenador portugués reconoció los riesgos que asumió su equipo para conseguir la victoria y confirmó que Vinícius Júnior será titular en Champions League

El Real Madrid consiguió una victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, pero José Mourinho reconoció que su equipo no puede depender constantemente de las remontadas para conseguir resultados positivos. Después del encuentro correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga, el entrenador portugués analizó las dificultades que enfrentaron los merengues y advirtió sobre los riesgos de resolver los partidos durante los últimos minutos.

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"Habrá un día en que no vamos a remontar", declaró Mourinho durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El estratega explicó que los cambios ofensivos realizados durante el segundo tiempo dejaron al equipo con pocas alternativas defensivas para proteger la ventaja conseguida gracias al gol de Carlos Espí.

Mourinho defiende al Real Madrid tras la polémica arbitral ante Racing | AP

¿Qué dijo José Mourinho sobre la remontada del Real Madrid?

El entrenador reconoció que Real Madrid asumió riesgos importantes durante los últimos minutos frente al Celta de Vigo, especialmente después de conseguir el segundo gol. Mourinho señaló que la acumulación de futbolistas ofensivos complicó la posibilidad de modificar el planteamiento cuando los visitantes buscaron nuevamente el empate.

"Tras el 2-1, el Celta buscó el empate y nos quedamos sin opciones desde el banquillo, con un equipo repleto de delanteros. Hoy me habría venido bien un sexto cambio para meter a Tchouaméni, pero la normativa no lo permite. Todo esto conlleva sus peligros", explicó el técnico portugués.

Mourinho también señaló que el calendario internacional afectó la preparación del Real Madrid, debido a que varios futbolistas regresaron de sus respectivas selecciones apenas dos días antes del encuentro. El entrenador destacó que el Celta contó con mayor tiempo de preparación, aunque reconoció el esfuerzo de sus jugadores para conseguir los tres puntos.

Carlos Espí celebra el gol de la victoria del Real Madrid sobre el Celta | AP

Mourinho confirma titularidad de Vinícius y elogia a Carlos Espí

Una de las decisiones que llamó la atención fue la suplencia de Vinícius Júnior, quien ingresó durante la segunda mitad y participó en la reacción del Real Madrid. Mourinho explicó que la decisión respondió a su planificación del encuentro y adelantó que el brasileño regresará al once inicial para el próximo compromiso de Champions League. "Para cortar de raíz las especulaciones: el martes Vinícius será titular en la Champions", aseguró.

El entrenador también destacó la actuación de Carlos Espí, autor del gol que completó la remontada frente al Celta de Vigo. Mourinho describió al delantero como un futbolista con capacidad para definir dentro del área y reconoció su importancia como alternativa ofensiva. "Espí es un rematador de área temible, letal cuando el rival se encierra y nosotros tenemos el control territorial", señaló el portugués, quien manifestó su intención de darle una oportunidad como titular.

Finalmente, José Mourinho se refirió a los silbidos que recibió el Real Madrid por parte de algunos aficionados en el Santiago Bernabéu. El estratega aseguró que respeta las manifestaciones del público y reconoció que jugar bajo presión representa una dificultad adicional. "El aficionado es soberano y jamás lo criticaré. Jugar con el murmullo en contra en casa siempre es más complejo, pero debemos aprender a convivir con esa presión", concluyó.