El ganador de 22 títulos de Grand Slam fue ratificado como integrante de la Junta Directiva del conjunto merengue

El Real Madrid incorporó oficialmente a Rafael Nadal a su Junta Directiva durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, celebrada este sábado 21 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. El histórico extenista español asumió una nueva responsabilidad institucional dentro del club presidido por Florentino Pérez.

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La incorporación de Nadal al Real Madrid se concretó después de que la institución presentara su candidatura el pasado 4 de noviembre. Durante la asamblea, el exdeportista ocupó un lugar en la mesa presidencial, sentado a la derecha de Florentino Pérez, y recibió una ovación de los socios representantes presentes en el recinto.

Rafael Nadal será nuevo directivo del Real Madrid | Especial

¿Qué dijo Rafael Nadal tras convertirse en directivo del Real Madrid?

En su primera intervención como integrante de la directiva, Rafael Nadal manifestó su compromiso con el futuro del Real Madrid y aseguró que trabajará para mantener el éxito deportivo e institucional del conjunto blanco. El español también expresó su deseo de permanecer vinculado al equipo durante los próximos años.

"Voy a seguir estando aquí y espero por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, que es un club de éxito y que lo siga siendo durante los años que vengan. Muchísimas gracias a todos y ¡Hala Madrid!", declaró el extenista ante los socios representantes.

Por su parte, Florentino Pérez destacó la trayectoria y los valores deportivos de Rafael Nadal, a quien reconoció como una figura representativa del deporte español. El presidente del Real Madrid resaltó la importancia de contar con personalidades comprometidas con la institución para contribuir al desarrollo del club y mantener su legado entre las próximas generaciones.

Nadal en la F1 en Miami | AP

Rafael Nadal y su histórica relación con el Real Madrid

La relación entre Rafael Nadal y el Real Madrid se remonta a varias décadas, pues el extenista ha manifestado públicamente su afición por el conjunto merengue. En 2011, la institución le otorgó el reconocimiento de socio de honor, una distinción que fortaleció su vínculo con el equipo y que ahora adquiere una nueva dimensión con su incorporación a la Junta Directiva.

Nadal llegó a esta nueva etapa después de construir una de las carreras más exitosas en la historia del tenis. El español conquistó 92 títulos individuales de la ATP, incluidos 22 torneos de Grand Slam, distribuidos en 14 Roland Garros, cuatro US Open, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia. Sus resultados lo colocaron entre los tenistas más laureados de todos los tiempos.