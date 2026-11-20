Mourinho rompe el silencio sobre Vinicius Jr. y deja sorprendido a todo el Real Madrid

El técnico respaldó al brasileño y aseguró que el equipo continuará trabajando para ayudarlo

José Mourinho salió en defensa de Vinicius Jr. durante una rueda de prensa, en la que destacó la importancia del brasileño para el Real Madrid, pese a su mal momento con el equipo, y aseguró que tanto él como el cuerpo técnico seguirán trabajando para ayudarlo a recuperar su mejor nivel.

El entrenador luso reconoció la calidad del atacante y el cariño que existe hacia él dentro del club. Sin embargo, también fue contundente al señalar que en su equipo no existen futbolistas con privilegios ni jugadores que tengan asegurado un lugar en la alineación por decreto.

Mourinho respalda a Vinicius: “Es un jugador increíble”

El estratega portugués dejó claro que Vinicius es un futbolista importante para el proyecto y que cuenta con el respaldo del equipo para superar cualquier momento complicado.

“Es un jugador increíble, lo queremos, lo necesitamos. Siempre hemos intentado ayudar y es lo que vamos a continuar haciendo”, expresó Mourinho ante los medios de comunicación.

Sus palabras representan un respaldo público para el brasileño, quien deberá encontrar nuevamente su mejor versión para aportar al funcionamiento del conjunto merengue.

Vinicius celebrando en el Derbi Madrileño | AP

“Aquí no tenemos jugadores con privilegios”

No obstante, Mourinho también aprovechó para establecer que ningún integrante de su plantilla está por encima del grupo. El técnico explicó que todos deben trabajar en beneficio del equipo y que la titularidad no está garantizada para nadie.

“Aquí no tenemos jugadores con privilegios, aquí no tenemos jugadores que tienen que jugar por decreto. Aquí tenemos un grupo de gente que trabaja para el equipo, que trabaja para Real Madrid”, sentenció.