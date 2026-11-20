José Mourinho durante el partido de Champions League ante Leipzig | AP

José Mourinho vivió un tenso momento en rueda de prensa antes del Real Madrid vs. Celta de Vigo

José Mourinho protagonizó un intercambio tenso ante los medios al contestar de forma seca varias consultas previas al duelo entre Real Madrid y Celta de Vigo. El entrenador luso reflejó su fastidio frente a temas ligados con Cristiano Ronaldo y el juvenil JJ Gabriel, e incluso causó asombro al ponerse de pie en medio de la charla con la prensa.

El episodio más notorio llegó cuando un reportero consultó por la falta de convocatoria del Bicho con Portugal. Mourinho esquivó el debate y marcó distancia con una frase que dejó ver su malestar:

Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Después me lavo las manos y no hablo

Esa consulta sobre Cristiano Ronaldo marcó uno de los pasajes más tirantes del encuentro con los medios. El estratega evitó ampliar detalles sobre el presente del atacante con el combinado nacional y prefirió no involucrarse en la polémica.

Postura ante la posible llegada de JJ Gabriel

El mal ambiente también se hizo presente cuando le preguntaron al entrenador merengue sobre una hipotética incorporación de JJ Gabriel a Valdebebas. El técnico dejó en claro que no deseaba emitir juicios sobre futbolistas ajenos a su plantilla:

No tengo nada que decir. No siento nada… Siento algo por mis jugadores, por aquellos con los que trabajo cada día, por los que tengo a mi disposición. No siento nada por los jugadores que no trabajan conmigo

Con esas palabras, Mourinho frenó los rumores en torno al futuro del joven talento y reafirmó que su enfoque recae en el plantel que dirige en el día a día.

Ironía de Mourinho

Otro detalle que captó la atención ocurrió cuando un periodista abordó de frente el cruce contra el Celta de Vigo. Ante esa consulta, el lusitano reaccionó con sarcasmo y dio las gracias por tocar por fin el aspecto del encuentro.