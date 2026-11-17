"¿Tengo que responderle?": La reacción de Jorge Jesús a la declaración de la madre de Cristiano Ronaldo

El estratega de Portugal no quiso añadir más comentarios sobre la polémica entorno al excapitán de la selección

La Selección de Portugal cerrará su participación en la Fase de Grupos de la UEFA Nations League y aunque el boleto a Cuartos de Final está asegurado, la polémica sigue presente. Lo anterior por las declaraciones de la madre de Cristiano Ronaldo tras la derrota de los lusos ante Dinamarca, a lo cual Jorge Jesús prefirió no darle importancia.

Previo al partido de este martes ante Gales, el estratega de Portugal fue cuestionado sobre las palabras de Dolores Aveiro, quien afirmó que le dio gusto la derrota 1-4 ante los daneses. Al respecto, Jorge Jesús consideró que es entendible su reacción, pues viene desde el amor de una madre por su hijo, pero no quiso darle más importancia.

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"¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo? Una madre es una madre. No lo tuvo fácil para criar a sus hijos y fue una madre ejemplar. Eso no cambia nada; no sé cuándo terminará esto. Ustedes son quienes hacen las preguntas. No rehúyo nada, ya me conocen", fueron sus palabras.

¿Qué dijo Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo?

Si bien no se enfocó en las palabras de la madre de Cristiano Ronaldo, sí dedicó algunas palabras para el futbolista de Al-Nassr. Reiteró que el 'Bicho' siempre tendrá un lugar especial en la historia del futbol portugués, además que recordó el apoyo que le dio a nivel de clubes.

Tifo de Portugal a Cristiano Ronaldo, en partido ante Dinamarca | AP

"Cris es una leyenda del fútbol portugués y la selección de Portugal nunca lo olvidará. Soy su amigo y trabajé con él durante un año (en el Al Nassr la temporada pasada). Me pidió que fuera al Al Nassr y le dije: 'Iré y te ayudaré a ser campeón'. No me equivoqué", fueron sus palabras.

Jorge Jesús tranquilo pese a la goleada ante Dinamarca

En cuanto al ámbito deportivo, el estratega manifestó calma a pesar de lo ocurrido en el Estadio Municipal de Braga. Destacó que ya están clasificados a Cuartos de Final de la UEFA Nations League, por lo que no se siente inquieto de cara a la visita este martes al Cardiff City Stadium.

Jugadores de Portugal previo al partido ante Dinamarca | AP