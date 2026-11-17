Vinicius Jr reconoce que el nivel de Lionel Messi y Cristiano será difícil de alcanzar para el resto de los jugadores

El brasileño destacó la capacidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para mantenerse durante tantos años en la élite del futbol

Vinicius Jr, hizo una autocrítica sobre su presente futbolístico y reconoció que no atraviesa su mejor momento con el Real Madrid. Durante una conferencia de prensa con la Selección de Brasil, el atacante también aprovechó para elogiar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes considera ejemplos de constancia en el futbol mundial.

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“Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, logrando las mismas cifras. Es muy difícil, no es fácil para todos”, expresó el brasileño.

¿Por qué Vinicius reconoce que bajó su rendimiento?

Vinicius y Mbappé con el jersey de apoyo a Ceuta a medio pecho | CAPTURA

El delantero explicó que su preparación después del Mundial 2026 no fue la adecuada, pues la eliminación de Brasil le afectó y decidió aprovechar sus vacaciones para descansar y pasar más tiempo con su familia. Esto provocó que entrenara menos que en temporadas anteriores.

“Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender mejor el futbol y el día a día, pero tengo 26 años. También tengo que disfrutar un poco de la vida”, añadió el futbolista.

Messi y sus compañeros de Selección entrando a calentar previo a enfrentar a Benín | AP

Otro de los factores que afectaron al brasileño fue la incertidumbre sobre su futuro y las negociaciones para renovar con el Real Madrid. Vinicius confesó que el interés de otros clubes durante el pasado mercado de verano lo hizo sentirse abrumado y terminó afectándolo mentalmente.

Vinicius confía en recuperar su mejor versión con Real Madrid

Vinicius Jr en lamento en el partido de Real Madrid contra Barcelona en LaLiga | AP

Pese a las críticas por su rendimiento, el atacante recordó que la temporada pasada también tuvo un comienzo complicado en cuanto a sus registros goleadores. Hasta diciembre solamente había conseguido cinco anotaciones, pero terminó la campaña con más de 20 tantos.