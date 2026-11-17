Vinicius Jr, hizo una autocrítica sobre su presente futbolístico y reconoció que no atraviesa su mejor momento con el Real Madrid. Durante una conferencia de prensa con la Selección de Brasil, el atacante también aprovechó para elogiar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a quienes considera ejemplos de constancia en el futbol mundial.
Klopp arremete contra Gianni Infantino y asegura que es peor que Sepp Blatter
“Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, logrando las mismas cifras. Es muy difícil, no es fácil para todos”, expresó el brasileño.
¿Por qué Vinicius reconoce que bajó su rendimiento?
El delantero explicó que su preparación después del Mundial 2026 no fue la adecuada, pues la eliminación de Brasil le afectó y decidió aprovechar sus vacaciones para descansar y pasar más tiempo con su familia. Esto provocó que entrenara menos que en temporadas anteriores.
“Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender mejor el futbol y el día a día, pero tengo 26 años. También tengo que disfrutar un poco de la vida”, añadió el futbolista.
Otro de los factores que afectaron al brasileño fue la incertidumbre sobre su futuro y las negociaciones para renovar con el Real Madrid. Vinicius confesó que el interés de otros clubes durante el pasado mercado de verano lo hizo sentirse abrumado y terminó afectándolo mentalmente.
Vinicius confía en recuperar su mejor versión con Real Madrid
Pese a las críticas por su rendimiento, el atacante recordó que la temporada pasada también tuvo un comienzo complicado en cuanto a sus registros goleadores. Hasta diciembre solamente había conseguido cinco anotaciones, pero terminó la campaña con más de 20 tantos.
Actualmente, Vinicius busca recuperar protagonismo tanto con el conjunto merengue como con la Selección de Brasil. El futbolista considera que todavía tiene margen para evolucionar y confía en que su mejor versión aparecerá en los momentos decisivos de la temporada.