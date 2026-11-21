Carlos Espí. Ni Vinicius, Ni Bellingham, pese al gol del 1-1, ni Mbappé, que falló un penalti. El nombre de la noche en este Real Madrid - Celta fue este joven, y casi anónimo, delantero centro, que, con su gol en los últimos minutos, le dio los tres puntos al Real Madrid.
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Un triunfo que le vale a los de Jose Mourinho para ser, a la espera de los partidos de este domingo, colíderes con los mismos puntos que el Barcelona, a quien hace unas semanas parecía imposible acercarse. Y todo por el gol de ariete puro, de los que ya no existen, de un Carlos Espí que se está ganando el cielo madridista, tras haberle dado ya varios puntos al Madrid en los últimos minutos en ésta su primera temporada.
Mbappé falló un penalti y Real Madrid se fue al descanso en desventaja
El partido estuvo definido por el tempranero gol del Celta, producto de una típica salida en frío del Real Madrid en su casa, que no perdonó el equipo vigués con una buena jugada culminada en el 0-1 de Durán. A partir de ahí el Madrid tomó la pelota y no la soltó hasta el final del partido. Todo hubiera sido mucho más fácil si Mbappé no tira un penalti al primer anfiteatro aún en la primera parte, que terminó con 0-1 ante la desesperación del Bernabéu.
En la segunda parte estaba cantada la salida de Vinicius, que reaparecía tras cuatro partidos de sanción, y los otros titulares, Fede Valverde y Cucurella, que dieron el último impulso al Madrid para lograr dos goles salvadores que le permiten seguir soñando con el título de liga.
Bellingham y Carlos Espí concretaron la remontada del Real Madrid
El primero llegó tras una buena jugada culminada por Jude Bellingham, que volvió a hacer otro gran partido; y el segundo, obra del citado Carlos Espí tras una buena asistencia de Vinicius, rematada por Espí, por su fuerte, la cabeza, y remachada a puerta vacía.
Vinicius vuelve a la senda del madridismo, y lo hace, por el momento, con un Real Madrid en lo más alto.