Pese a gol temprano y penalti fallado de Mbappé, Real Madrid remonta al Celta de Vigo en LaLiga

Carlos Espí celebra el gol de la victoria del Real Madrid sobre el Celta | AP

El conjunto de José Mourinho llegó a su novena victoria de forma consecutiva en el campeonato español

Carlos Espí. Ni Vinicius, Ni Bellingham, pese al gol del 1-1, ni Mbappé, que falló un penalti. El nombre de la noche en este Real Madrid - Celta fue este joven, y casi anónimo, delantero centro, que, con su gol en los últimos minutos, le dio los tres puntos al Real Madrid.

Un triunfo que le vale a los de Jose Mourinho para ser, a la espera de los partidos de este domingo, colíderes con los mismos puntos que el Barcelona, a quien hace unas semanas parecía imposible acercarse. Y todo por el gol de ariete puro, de los que ya no existen, de un Carlos Espí que se está ganando el cielo madridista, tras haberle dado ya varios puntos al Madrid en los últimos minutos en ésta su primera temporada.

Celta de Vigo anota un gol de vestidor ante el Real Madrid | AP

Mbappé falló un penalti y Real Madrid se fue al descanso en desventaja

El partido estuvo definido por el tempranero gol del Celta, producto de una típica salida en frío del Real Madrid en su casa, que no perdonó el equipo vigués con una buena jugada culminada en el 0-1 de Durán. A partir de ahí el Madrid tomó la pelota y no la soltó hasta el final del partido. Todo hubiera sido mucho más fácil si Mbappé no tira un penalti al primer anfiteatro aún en la primera parte, que terminó con 0-1 ante la desesperación del Bernabéu.

En la segunda parte estaba cantada la salida de Vinicius, que reaparecía tras cuatro partidos de sanción, y los otros titulares, Fede Valverde y Cucurella, que dieron el último impulso al Madrid para lograr dos goles salvadores que le permiten seguir soñando con el título de liga.

Real Madrid vs. Celta de Vigo | AP

Bellingham y Carlos Espí concretaron la remontada del Real Madrid

El primero llegó tras una buena jugada culminada por Jude Bellingham, que volvió a hacer otro gran partido; y el segundo, obra del citado Carlos Espí tras una buena asistencia de Vinicius, rematada por Espí, por su fuerte, la cabeza, y remachada a puerta vacía.

Vinicius vuelve a la senda del madridismo, y lo hace, por el momento, con un Real Madrid en lo más alto.