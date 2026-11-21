Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO LaLiga Temporada 2026: transmisión, estadísticas y horario

Emiliano Cárdenas 13:45 - 21 de noviembre de 2026 Actualizado a 14:21 - 21 de noviembre de 2026

El Celta sorprende al Real Madrid en su casa y ya lo pierde desde los primeros minutos