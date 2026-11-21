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¡El Madrid avisa!
Un gran centro de Diomande que Bernardo Silva no logra rematar con claridad y se pierde la oportunidad.
Actualizado a 14:21 - 21 de noviembre de 2026
El Celta sorprende al Real Madrid en su casa y ya lo pierde desde los primeros minutos
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¡El Madrid avisa!
Un gran centro de Diomande que Bernardo Silva no logra rematar con claridad y se pierde la oportunidad.
Así fue el gol del Celta de Vigo ante el Real Madrid.
G O O O O O L - ¡Pablo Duran marca con asistencia de Williot Swedberg!
El árbitro da inicio al encuentro.