La comunidad rojiblanca recibió al Rebaño con algo más que porras

La afición de Chivas se hizo presente en las tribunas del Estadio AKRON con un colorido recibimiento para su equipo, previo al inicio del encuentro ante Cruz Azul, correspondiente a la última jornada de la temporada regular.

En una muestra de apoyo y pasión por los colores rojiblancos, los seguidores del Guadalajara prepararon un recibimiento en la cabecera sur del inmueble, acompañado de banderas y distintos elementos que llenaron de color las gradas.

El principal protagonista del recibimiento fue un ‘tifo’ que lució en la parte baja de la cabecera sur, con la frase “Rendirse Jamás” como mensaje central. El diseño estuvo acompañado por la imagen de una chiva y cuatro aficionados del Guadalajara, en una composición que buscó transmitir el compromiso y la identidad de los seguidores con la institución.

Afición de Chivas en la J17 AP26 l Alfredo Olivarez

A los costados del mosaico también se colocaron ‘paravalanchas’ de colores azul y rojo, que contrastaron con el diseño principal y dieron una imagen llamativa a la parte baja de la tribuna. Mientras tanto, en la zona alta sobresalieron las banderas rojiblancas, acompañadas de otros ‘paravalanchas’ en blanco y rojo, que complementaron el espectáculo visual preparado por los seguidores.

El apoyo no se limitó únicamente a las cabeceras. Entre la zona de palcos del Estadio AKRON también apareció un ‘trapo’ con la leyenda “Hasta levantar la copa no paramos”, un mensaje que refleja las aspiraciones de la afición de cara a la fase final del torneo y el deseo de ver nuevamente al Guadalajara levantar un campeonato.

Efraín Álvarez y Bryan González celebrando gol de Chivas ante Cruz Azul | MEXSPORT