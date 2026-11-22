Las Chivas y La Máquina del Cruz Azul dan prácticamente el cerrojazo al cierre del campeonato en un duelo que busca el primer lugar del Apertura 2026, tras la caída de visita del América.

Luego de que las Águilas cayeran 1-0 ante los Tigres en el Volcán Universitario, la parte alta del campeonato estará en disputa entre dos de los cuatro grandes, pues, con algunos criterios, el Rebaño podría tomar la punta, mientras que los celestes llevan la de ganar.

Si las Chivas se imponen a Cruz Azul, se pondría en la primera posición del Apertura 2026 con 33 puntos, superando por tres al América y por uno a los celestes. Sin embargo, el triunfo no es el único resultado que pondría al Rebaño por encima de los de Coapa, pues hasta un empate los dejaría arriba de las Águilas, ya que actualmente comparten las mismas 30 unidades.