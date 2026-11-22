¿Qué necesita Chivas para quedarse con el liderato del Apertura 2026?
Guadalajara está necesitado del triunfo para terminar como primero entre los ocho clasificados
Actualizado a 14:41 - 22 de noviembre de 2026
El liderato se juega en el Akron y los Rojiblanco busca hacer valer su casa
Filtrar por:
Guadalajara está necesitado del triunfo para terminar como primero entre los ocho clasificados
La Máquina únicamente necesita un empate para quedarse en la cima de la Tabla de Clasificación
Luego de que las Águilas del América cayeran 1-0 ante los Tigres en el Volcán Universitario, la parte alta del campeonato estará en disputa entre dos de los cuatro grandes, pues, con algunos criterios, Chivas podría tomar la punta, mientras que los celestes llevan la de ganar.
Aquí todos los detalles:
Rojiblancos y Cementeros disputarán el liderato del Apertura 2026 en el Estadio Akron
Las Chivas y La Máquina del Cruz Azul dan prácticamente el cerrojazo al cierre del campeonato en un duelo que busca el primer lugar del Apertura 2026, tras la caída de visita del América.
Luego de que las Águilas cayeran 1-0 ante los Tigres en el Volcán Universitario, la parte alta del campeonato estará en disputa entre dos de los cuatro grandes, pues, con algunos criterios, el Rebaño podría tomar la punta, mientras que los celestes llevan la de ganar.
Si las Chivas se imponen a Cruz Azul, se pondría en la primera posición del Apertura 2026 con 33 puntos, superando por tres al América y por uno a los celestes. Sin embargo, el triunfo no es el único resultado que pondría al Rebaño por encima de los de Coapa, pues hasta un empate los dejaría arriba de las Águilas, ya que actualmente comparten las mismas 30 unidades.
Mientras tanto, La Máquina tiene dos escenarios a su favor: el triunfo y el empate. Con solo un punto, La Máquina de Joel Huiqui se consolidaría como el mejor equipo del certamen, mientras que una victoria la catapultaría aún más en la tabla, llegando hasta los 35 puntos.