Joel Huiqui tiene definido su 11 inicial para enfrentar a Chivas; Andrés Gudiño será titular

Joel Huiqui decidió optar por Andrés Gudiño bajo los tres postes

Cruz Azul ya tiene definido el equipo con el que buscará el liderato ante Chivas. Para este compromiso, correspondiente a la última jornada de la fase regular, Joel Huiqui apostará por Andrés Gudiño bajo los tres postes.

¿Cuál es el Xl de Cruz Azul?

El equipo cementero saltará al terreno de juego con Andrés Gudiño en la portería; Alan Mozo, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos.

Ademas estarán Agustín Palavecino y Charly Rodríguez, acompañados por José Paradela, Carlos Rotondi y Gabriel 'Toro' Fernández, quien será la referencia ofensiva del conjunto celeste.

Andrés Montaño y Erik Lira en cruz Azul | IMAGO7

Por su parte, Joel Huiqui tendrá varias alternativas en el banquillo para modificar su planteamiento durante el partido.

¿Quiénes son los suplentes?

Entre los suplentes destacan Kevin Mier, Jesús Orozco Chiquete, Alan Montes, Ralph Orquin, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, Amaury García, Luka Romero, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere.

De esta manera, Cruz Azul presenta un equipo con el que buscará cerrar la fase regular ante Chivas y llegar con buenas sensaciones a la Liguilla, y lograr el liderato del torneo.