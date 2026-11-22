¡La Liguilla toma forma! Estos son los Cuartos de Final del Apertura 2026, al momento

Los ocho invitados a la Fiesta Grande ya están definidos, pero el Chivas vs. Cruz Azul será determinante para conocer los enfrentamientos definitivos de la Fase Final

La fase regular del Apertura 2026 está llegando a su fin y la Liga MX ya tiene a sus ocho invitados a la Liguilla. Después de una intensa Jornada 17, Cruz Azul, América, Chivas, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca consiguieron su boleto a los Cuartos de Final, aunque todavía falta conocer el orden definitivo de la clasificación.

Por ahora, La Máquina se mantiene como líder general con 32 puntos, seguida por América y Chivas, ambos con 30 unidades. Sin embargo, el partido entre Guadalajara y Cruz Azul, programado para este domingo en el Estadio Akron, podría modificar las posiciones de los primeros tres lugares y cambiar buena parte del panorama de la Fiesta Grande.

¿Cómo se jugarían los Cuartos de Final del Apertura 2026?

De acuerdo con las posiciones actuales, los enfrentamientos de Cuartos de Final serían los siguientes:

Cruz Azul (1) vs. Pachuca (8)

América (2) vs. León (7)

Chivas (3) vs. Monterrey (6)

Atlas (4) vs. Toluca (5)

La serie entre Atlas y Toluca ya está definida, pues ninguno de los dos equipos puede modificar su posición en la tabla general. En cambio, los otros tres enfrentamientos todavía podrían sufrir modificaciones.

Willer Ditta en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Chivas y Cruz Azul definirán los cruces de Liguilla

El partido entre rojiblancos y cementeros será determinante. Cruz Azul necesita al menos un empate para asegurar el liderato general, mientras que Chivas está obligado a ganar para superar a La Máquina y quedarse con la primera posición.

Si Guadalajara consigue la victoria, terminará como líder con 33 puntos; Cruz Azul bajará al segundo puesto con 32 y América se mantendrá tercero con 30 unidades. Esto provocaría que los cruces cambiaran:

Chivas vs. Pachuca

Cruz Azul vs. León

América vs. Monterrey

Por el contrario, un empate o una victoria cementera mantendrían el orden actual de los primeros tres lugares y, con ello, los enfrentamientos provisionales que presenta la clasificación.