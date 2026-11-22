El estratega habló con los medios luego de derrotar a las Águilas del América y dejó en duda su continuidad

Tigres cerró el Apertura 2026 con una victoria ante América en el Estadio Universitario, pero sin poder corregir el rumbo de un torneo que terminó fuera de la Liguilla. Víctor Manuel Vucetich destacó la intención de despedirse con un triunfo frente a su afición, aunque reconoció que el equipo quedó en deuda por lo realizado a lo largo del semestre.

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Bueno, con la intención siempre de ganar y de regalarle a la gente la victoria ante un equipo como América siempre es positivo, pero creo que tenemos que observar también lo que ha sido el torneo, que no es lo que hubiéramos querido nosotros, se queda el equipo con esa deuda.”

Víctor Manuel Vucetich dirige el último partido de Tigres en el 2026 | Imago7

Sobre su continuidad al frente del equipo, el estratega dejó abierta la posibilidad de que su etapa en el conjunto felino no continúe, al señalar que deberá reunirse con la directiva para analizar el futuro de la institución y su propio panorama.

Hay una frase que aseguro se lo llevaron preso, no hay nadie seguro en esta profesión. Así es que primero es culminar como se culminó de una manera diríamos digna, con un regalo hacia la afición, ahora hay que platicar de nuevo con la gente para ver qué es lo que viene.”

Víctor Manuel Vucetich en el partido ante Pumas en CU | Imago7

Vucetich también expresó que se ha sentido cómodo durante su estancia en Tigres, aunque reiteró que su futuro tendrá que definirse mediante conversaciones y una evaluación profesional de lo que viene para el club.

La verdad que yo he estado muy contento, me han tratado muy bien aquí la gente, pero eso es algo que a lo mejor tenemos que dialogar y platicar y verlo de una manera muy fría, muy profesional, creo que es algo que es necesario.”

Finalmente, el técnico reconoció que Tigres no cumplió con las expectativas, pues la institución se ha acostumbrado a competir por los primeros lugares y protagonizar los torneos, situación que no pudo sostener durante este semestre, al que calificó como un fracaso.

Yo creo que el conjunto de Tigres se ha caracterizado en los últimos años de ser un equipo protagonista, hoy día desafortunadamente por las circunstancias, el cambio que se ha venido dando, lesiones, circunstancias diferentes, no se pudo, es un fracaso y bueno no creo que sea lo correcto ni lo conveniente para el equipo, la institución siempre ha peleado por estar arriba.”