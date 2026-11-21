Tigres cierra un 2026 para el olvido: salidas en la directiva y una despedida que sigue pendiente

Uno de los capítulos que sigue sin resolverse es el de André-Pierre Gignac

Tigres está por cerrar un 2026 que difícilmente quedará en el recuerdo de sus aficionados por motivos positivos. Entre resultados deportivos que no estuvieron a la altura de las expectativas, cambios constantes en la estructura directiva y la salida de figuras que marcaron una época, el conjunto felino atraviesa un periodo de reconstrucción que todavía tiene asuntos pendientes.

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Uno de los capítulos que sigue sin resolverse es el de André-Pierre Gignac. El histórico delantero francés dejó de formar parte del plantel de Tigres, pero hasta ahora no ha tenido una despedida oficial por parte de la institución, pese a lo que representó para el club durante una de las etapas más exitosas de su historia. Su salida se convirtió en uno de los temas que quedaron pendientes en un año de movimientos importantes.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Cambios en la directiva felina

En la estructura directiva, el año también estuvo marcado por cambios. Mauricio Culebro dejó la presidencia del club el pasado 1 de junio, dando paso a Carlos Emilio González, quien asumió la responsabilidad de encabezar a la institución en una etapa de transición. Sin embargo, el relevo tampoco tuvo continuidad, pues González igualmente terminó por salir de la estructura felina.

A estos movimientos se sumó la salida de Carlos Valenzuela, quien dejó la vicepresidencia ejecutiva, mientras que Gerardo Torrado también concluyó su etapa como director deportivo de Tigres en agosto, después de haber llegado al club en 2024. Su salida abrió paso a una nueva reorganización del área deportiva, con Víctor Manuel Vucetich asumiendo funciones como vicepresidente deportivo y entrenador interino.

Mauricio Culebro, expresidente deportivo de Tigres | IMAGO7

El 2026, para el olvido de Tigres

Así, Tigres termina un año en el que perdió piezas importantes tanto en el terreno de juego como en los despachos, así como también en lo futbolístico al perder una final y queda fuera de este Apertura 2026 de la Liguilla tras 12 años de forma consecutiva jugando.

El 2026 no solamente significó un golpe deportivo para los felinos, sino también un periodo de cambios institucionales que obliga a mirar hacia adelante para recuperar la estabilidad y el protagonismo que históricamente han caracterizado al equipo.