El Volcán no asusta al América y estas son las cifras que lo confirman

Aunque el Estadio Universitario es una de las plazas más complicadas del futbol mexicano, el conjunto azulcrema tiene un historial reciente que juega a su favor

Como en casa. Esta noche, América visita a Tigres en el Volcán, un estadio que, pese a ser uno de los más complicados y hostiles del futbol mexicano, se ha convertido en una plaza favorable para las Águilas.

Los dirigidos por Guillermo Almada todavía tienen posibilidades de terminar como líderes del torneo, pero antes de voltear a ver lo que hagan Chivas y Cruz Azul, necesitan cumplir con su parte y conseguir una victoria que mantenga viva esa posibilidad.

El último compromiso de los azulcremas en la fase regular será frente a unos felinos ya eliminados y golpeados tras firmar su peor temporada en más de una década. Por ello, América llega como favorito, especialmente por los antecedentes que tiene en un escenario que, aunque juega como visitante, parece sentarle bastante bien.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT

¿Cómo le ha ido al América en el Volcán?

En sus últimas 10 visitas al Estadio Universitario, las Águilas han conseguido seis victorias, tres empates y apenas una derrota. Un balance que refleja lo bien que le ha sentado la Sultana del Norte al conjunto de Coapa, que ha encontrado en la casa de Tigres una plaza donde suele salir con buenos resultados.

De hecho, la última visita azulcrema fue en el Apertura 2025, cuando América se impuso 3-1 con un doblete de Érick Sánchez y un autogol de Nahuel Guzmán. Sin embargo, en esta ocasión no podrá repetir aquella actuación, pues el ‘Chiquito’ estará ausente debido a la suspensión que arrastra por acumulación de tarjetas amarillas.

Santiago Ramos no se obsesiona con el liderato del América | MEXSPORT

América busca cerrar con confianza rumbo a la Liguilla

Además, el historial reciente le permite a América llegar con confianza a un partido en el que no solo busca cerrar la fase regular con una victoria que no ha obtenido desde hace cinco encuentros y llegar motivados a la Liguilla.

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7