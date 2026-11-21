Adidas prepara una camiseta con tonos marrón rojizo y naranja, un enorme rostro de águila y la palabra «ÁGUILAS» en lugar del escudo tradicional

El América podría tener uno de los uniformes más arriesgados de su historia para la temporada 2026-27. A través de una filtración, salieron a la luz las primeras imágenes reales de la que sería su tercera equipación, una propuesta de Adidas que rompe por completo con la estética habitual de las Águilas y que ya ha provocado numerosas reacciones entre sus aficionados.

De acuerdo con el portal especializado Footy Headlines, que difundió dos fotografías del modelo el 20 de noviembre, la camiseta fue filtrada por la cuenta @ohcaar y presenta una combinación de colores poco habitual para el conjunto azulcrema. El diseño tiene como protagonista un enorme gráfico de un águila, además de varios elementos que se alejan de los uniformes tradicionales del equipo.

¿Cómo será el tercer uniforme del América para la temporada 2026-27?

La camiseta tiene una base en tonos marrón rojizo y naranja, con una ilustración de gran tamaño del rostro de un águila que domina prácticamente toda la parte frontal. A esto se suman las tres franjas características de Adidas sobre los hombros, en un llamativo color azul.

Sin embargo, uno de los detalles que más llaman la atención es la ausencia del escudo tradicional del América. En su lugar, aparece la palabra «ÁGUILAS» en letras moradas, con una particularidad: la primera letra utiliza un diseño inspirado en el emblema retro del águila que el club empleó en 1984.

Por encima de esta inscripción se encuentra el logotipo de Adidas en color blanco, mientras que el patrocinador caliente.com.mx aparece debajo de la tipografía central.

La autenticidad de la filtración también encuentra respaldo en otras prendas de la próxima colección de la marca alemana. Footy Headlines mostró una camiseta casual en tonos oscuros que presenta un patrón de águila similar, aunque mucho más discreto que el de la posible tercera equipación.

Club América en su foto oficial | x:@ClubAmerica

La nueva camiseta del América divide opiniones

La propuesta de Adidas no ha pasado desapercibida entre los seguidores azulcremas. El diseño ha generado críticas y comparaciones con la estética extravagante que caracterizó a algunos uniformes de la MLS durante la década de los 2000.

Incluso, aficionados de equipos rivales han aprovechado las imágenes para realizar burlas sobre la apariencia de la indumentaria, que se ha convertido en uno de los diseños más polémicos antes de su presentación oficial.