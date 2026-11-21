Jonathan Dos Santos en un partido de América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

El mediocampista mexicano sorprendió con una publicación en redes sociales en la que recordó a las Águilas con una frase que despertó las especulaciones sobre un posible regreso

Jonathan dos Santos volvió a llamar la atención de los aficionados del América, pero esta vez fuera de las canchas. El futbolista mexicano publicó un video en sus redes sociales que podría interpretarse como un mensaje de arrepentimiento y nostalgia por el equipo azulcrema.

En la grabación aparece bailando al ritmo de la canción 'Di que sí', de Grupo Frontera, y acompañó la publicación con una frase que no pasó desapercibida: "Los extraño mucho, Águilas". El mensaje rápidamente despertó comentarios entre los seguidores americanistas.

Jonathan dos Santos y un guiño que ilusiona al americanismo

La publicación fue interpretada como un guiño al club de sus amores, institución con la que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera.

Aunque no confirmó ninguna intención de regresar, sus palabras abrieron la puerta a las especulaciones sobre un posible reencuentro con las Águilas.

Jonathan dos Santos peleando el balón ante Jordan Carrillo | MEXSPORT

Dos Santos llegó al América en enero de 2022 y permaneció durante cuatro temporadas y media, hasta junio de 2026, cuando se hizo oficial su salida. Durante ese periodo disputó 165 partidos y se convirtió en uno de los referentes del mediocampo azulcrema.

Los seis títulos que conquistó con las Águilas

Su último torneo fue el Clausura 2026, certamen en el que todavía tuvo participación antes de despedirse de Coapa. Su salida significó el adiós de uno de los futbolistas que formaron parte de una de las épocas más exitosas en la historia reciente del conjunto capitalino.

Jonathan Dos Santos con América en la Liga MX | IMAGO 7