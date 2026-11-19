El exdelantero de Tigres erró un cobro clave en la derrota de Benarami FC ante SVA Veteranos mientras el 'Patón' narraba la jugada en vivo

André-Pierre Gignac vivió una jornada amarga al fallar un shootout decisivo en plena final, error que resultó fundamental para que su equipo, Benarami FC, cayera derrotado ante SVA Veteranos. El momento cobró un tintes aún más llamativos porque la acción fue narrada en vivo por su excompañero Nahuel Guzmán, quien fungió como comentarista del encuentro y reaccionó al instante ante la inesperada falla del delantero francés.

El cobro errático del histórico goleador marcó el rumbo definitivo de un partido sumamente disputado y tenso, en el que Benarami FC no logró reponerse del golpe anímico tras ver cómo su principal referente desperdiciaba la oportunidad frente al arco. Lejos de las noches gloriosas que protagonizó en el futbol mexicano, Gignac se marchó con las manos vacías en medio de la sorpresa de los asistentes y de la transmisión encabezada por el 'Patón'.

¿Por qué explotó André-Pierre Gignac tras perder la final?

La frustración de la derrota en la cancha se trasladó inmediatamente a la zona de entrevistas, donde André-Pierre Gignac estalló de molestia cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la crisis deportiva que atraviesa Tigres en el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de que el conjunto universitario quedara ubicado en el decimoquinto lugar de la tabla tras la salida del atacante galo.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT