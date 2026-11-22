La autocrítica de Guillermo Almada sobre lo que debe corregir América para la Liguilla

Almada reconoce que el conjunto azulcrema deberá mejorar ofensivamente de cara a la Liguilla

Guillermo Almada reconoció que América deberá mejorar su funcionamiento ofensivo de cara a la Liguilla, luego de un partido ante Tigres que calificó como trabado y muy luchado, en el que la diferencia terminó marcándose con una genialidad de Juan Brunetta.

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Bueno, espero que cambiemos sobre todo la prioridad ofensiva, porque estuvimos mucho más seguros defensivamente.Yo le tengo muchísima confianza a los futbolistas en la definición del torneo, más allá de que hoy nos faltó claridad y bueno, era un partido trabado, muy luchado, y que se definió con una genialidad de Brunetta.

El entrenador americanista señaló que la fase final será una prueba importante para conocer el verdadero nivel de su equipo, por lo que deberán encontrar mejores soluciones en ataque si pretenden avanzar en las eliminatorias.

“Llega la Liguilla y vamos a ver de lo que estamos hechos para la realidad, si queremos estar en la definición del torneo como queremos todo, vamos a tener que jugar mejor que hoy y en definitiva tratar de pasar la llave que va a ser complicado, difícil, cualquier rival que nos toque, Tenemos que tratar de seguir encontrando el juego ofensivo que no encontramos hoy.”, mencionó.

Guillermo Almada sufre por la derrota ante Pachuca | Imago7

Pese a las áreas de oportunidad que detectó, Almada se mostró confiado en que América pueda competir por el campeonato, además de esperar recuperar futbolistas que le permitan tener mayores alternativas para afrontar la fase final del torneo.