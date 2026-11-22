El mediocampista de 21 años ingresó al terreno de juego para el segundo tiempo

Víctor Manuel Vucetich le dio la oportunidad a un nuevo futbolista de las fuerzas básicas de Tigres durante el duelo ante América, luego de debutar a Édgar Joshimar Villavicencio, quien tuvo sus primeros minutos con el primer equipo auriazul.

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El mediocampista de 21 años ingresó al terreno de juego para el segundo tiempo del enfrentamiento ante las Águilas, sumándose a la lista de jóvenes que han recibido una oportunidad con el conjunto felino durante el torneo.

¿Quién es Édgar Joshimar Villavicencio?

Villavicencio se desempeña como mediocampista y ha desarrollado su trayectoria en las categorías inferiores de la institución regiomontana, donde ha tenido participación constante, particularmente con el equipo Sub-21.

Édgar Joshimar Villavicencio en su debut con Tigres | IMAGO7

Su participación en Sub-21

Durante esta temporada en la categoría Sub-21, el futbolista registra 11 partidos disputados, todos como titular, números que le permitieron mantenerse en la dinámica de las fuerzas básicas y ahora dar el salto para tener sus primeros minutos con el plantel de Primera División.

Con su debut ante América, Édgar Joshimar Villavicencio comienza a escribir su historia con el primer equipo de Tigres, en una nueva oportunidad para un elemento formado en casa de mostrarse en el máximo circuito.