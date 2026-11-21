Tigres vs América EN VIVO Liga MX Apertura 2026: Transmisión, estadísticas y horario
Mauricio Abner Díaz Valdivia
17:08 - 21 de noviembre de 2026
Actualizado a 18:50 - 21 de noviembre de 2026
Los Felinos están eliminados, pero América busca quedarse en la cima del campeonato con este duelo.
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Tigres ya no se juega absolutamente nada; sin embargo, quieren poner a América lejos de la posibilidad de conseguir el triunfo y, por ende, el liderato del torneo.