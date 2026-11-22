Un impresionante gol de Brunetta le da una última alegría a Tigres ante América en el 'Volcán'

El 11 del cuadro regio otorgó la pérdida del liderato para las Águilas que ya tienen cinco sin ganar en el torneo

Tigres cerró la temporada regular del Apertura 2026 con una victoria ante América en el Estadio Universitario, luego de quedar eliminado de la pelea por la Liguilla. Los felinos se despidieron del torneo con un triunfo por 1-0, gracias a un golazo de Juan Brunetta en los últimos minutos del encuentro.

América no quiso jugar por el liderato

El partido correspondiente a la Jornada 17 tuvo pocas emociones durante la primera mitad. Apenas al minuto cinco, César Araújo intentó sorprender con un disparo de larga distancia, pero el balón pasó por un costado de la portería defendida por Luis Malagón, en una de las escasas aproximaciones antes del descanso.

Para la segunda mitad, los universitarios buscaron generar mayor peligro. Al 52’, Ozziel Herrera se escapó por la banda izquierda, ingresó al área y sacó un disparo que terminó pasando por un costado del arco americanista, dejando escapar una oportunidad para abrir el marcador.

César Araújo lamenta una de las fallas en el partido en contra del América | MexSport

Tigres parecía encontrar el gol al minuto 65, cuando Juan Brunetta mandó el balón al fondo de las redes, sin embargo, la anotación fue invalidada por posición adelantada. Diez minutos después, el argentino volvió a acercarse al primero, pero esta vez Luis Malagón respondió con una atajada para mantener el empate.

El de siempre haciendo una obra de arte

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Brunetta apareció al minuto 91 con un espectacular cobro de tiro libre, con el que venció a Malagón y puso el 1-0 definitivo en el Universitario, desatando la celebración de los aficionados felinos.