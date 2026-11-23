Chivas se impone a Cruz Azul y regresa a la cima del futbol mexicano después de 15 años

Guadalajara se quedó con los tres puntos con un solitario gol de Efraín Álvarez

Chivas volvió a lo más alto del futbol mexicano. El Guadalajara derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio AKRON, sellando su regreso al liderato general después de 15 años. Con una actuación sólida y una genialidad de Efraín Álvarez, el equipo dirigido por Gabriel Milito confirmó su gran momento futbolístico y llegará a la Liguilla como el mejor equipo de la fase regular del Apertura 2026.

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Con el liderato asegurado, el Rebaño Sagrado ya conoce a su primer rival en la búsqueda del campeonato: los Tuzos del Pachuca, a quienes enfrentará en los Cuartos de Final. El conjunto rojiblanco afrontará la fase definitiva con la ilusión de convertir su buen desempeño en el torneo en un nuevo título para sus vitrinas.

¿Cómo fue el partido?

El encuentro comenzó con mucha intensidad y un planteamiento cerrado por parte de ambos equipos. Cruz Azul buscó generar peligro mediante una buena combinación colectiva que estuvo cerca de terminar en gol, pero Diego Campillo apareció oportunamente con una barrida para evitar que el conjunto visitante abriera el marcador.

La respuesta del Guadalajara no tardó en llegar. Los dirigidos por Gabriel Milito comenzaron a adueñarse del balón, adelantaron sus líneas y encontraron espacios para acercarse al área rival. El dominio rojiblanco terminó por reflejarse en el marcador gracias a una extraordinaria definición.

Árbitro amonestando a Rodolfo Rotondi en el Chivas vs Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo fue el golazo de Efraín Álvarez?

Richard Ledezma proyectó un centro desde el costado derecho que encontró a Efraín Álvarez en el segundo poste. El atacante rojiblanco no dejó caer el balón y conectó una espectacular volea que superó a Andrés Gudiño para mandar el esférico al fondo de las redes y desatar la celebración en el Estadio AKRON.

Efraín Álvarez festejando su gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul intentó reaccionar y estuvo cerca de encontrar el empate con un disparo de Omar Campos. El futbolista celeste aprovechó que Raúl Rangel se encontraba ligeramente adelantado, pero el guardameta rojiblanco respondió con grandes reflejos para evitar la anotación y ganarse los aplausos de la afición.

Chivas también tuvo oportunidades para ampliar su ventaja. Bryan González encontró espacios para encaminarse hacia el arco rival y quedó frente a Andrés Gudiño, quien abandonó su portería en el momento preciso para achicar el espacio y detener el disparo, evitando el segundo tanto del Guadalajara.

Antes del descanso, el conjunto rojiblanco volvió a pasar un susto. Alan Mozo intentó cortar una aproximación de Cruz Azul, pero en su intervención terminó impactando el balón contra el travesaño de su propia portería, en una acción que estuvo cerca de convertirse en un autogol.

Afición de Chivas en la J17 AP26 l Alfredo Olivarez

Para el inicio de la segunda mitad, Cruz Azul salió decidido a buscar la igualada. Fernández profundizó por el sector derecho y encontró a Rodolfo Rotondi con un pase filtrado; el argentino conectó el remate, aunque el balón terminó por encima del arco defendido por Rangel.

La respuesta de Chivas llegó nuevamente por conducto de Efraín Álvarez. El atacante tomó el balón y sacó un disparo colocado buscando el segundo poste, pero Andrés Gudiño se lanzó y realizó una gran atajada para mantener con vida al conjunto celeste.

El partido se convirtió entonces en un intercambio constante de oportunidades. Agustín Palavecino estuvo cerca de silenciar el Estadio AKRON con un disparo cruzado que terminó estrellándose en el poste, mientras Cruz Azul insistía en encontrar los espacios para rescatar al menos un punto.

Sin embargo, el Guadalajara logró resistir los últimos intentos del conjunto visitante y conservó la ventaja hasta el silbatazo final. La victoria no solamente significó tres puntos más para el Rebaño, sino también el regreso a una posición que no ocupaba desde hacía 15 años: la cima de la clasificación general.

Con el liderato del Apertura 2026 en sus manos, Chivas cerró la fase regular como el mejor equipo del campeonato y ahora enfocará todos sus esfuerzos en la Liguilla. El primer obstáculo serán los Tuzos del Pachuca, una prueba que marcará el inicio del camino rojiblanco hacia el título.