¿Dardo a los chivahermanos? Chicharito se dijo 'harto' de los aficionados al futbol

El delantero mexicano evitó elegir entre Ariana Grande y Taylor Swift, pero su respuesta dejó una frase que llamó la atención: aseguró que apenas puede con los seguidores del futbol

Javier 'Chicharito' Hernández volvió a dar de qué hablar, aunque esta vez no fue por una declaración sobre su futuro deportivo o su paso por las canchas. El exdelantero de Chivas protagonizó un momento curioso cuando le preguntaron a quién prefería entre las cantantes Ariana Grande y Taylor Swift, pero su respuesta terminó involucrando a los aficionados al futbol.

«No voy a meterme en problemas con dos grupos de fans. Apenas si puedo con los del fútbol», respondió el atacante mexicano, quien prefirió no tomar partido entre las comunidades de seguidores de ambas artistas.

¿Indirecta para los aficionados de Chivas?

La frase no tardó en llamar la atención por la relación que Chicharito mantiene con los aficionados al futbol, especialmente después de su segunda etapa con el Guadalajara, donde las expectativas sobre su regreso fueron muy altas y hubo bastante controversia en redes sociales, donde hubo mucho hate contra el delantero mexicano.

Aunque Hernández no mencionó directamente a Chivas ni señaló a una afición en particular, sus palabras abrieron la puerta a interpretaciones sobre una posible indirecta a los seguidores rojiblancos.

Javier 'Chicharito' Hernández, en su etapa con Chivas | MEXSPORT

El comentario también tuvo un tono de humor, pues el futbolista dejó claro que no quería sumar dos grupos de fans a una lista de aficionados con los que ya tiene que lidiar.

Chicharito evita elegir entre Ariana Grande y Taylor Swift

La pregunta planteaba una elección entre dos de las figuras más populares de la música internacional: Ariana Grande y Taylor Swift. Sin embargo, Hernández decidió no entrar en una discusión que pudiera generar polémica entre los seguidores de ambas cantantes.