Chicharito como uno de los conductores del Salón de la Fama 2026 | Imago7

El Chicharito aparece para sorpresa de todos en la 'Bella Airosa' como uno de los conductores del evento

Sorpresa total, Javier Hernández aparece en la ceremonia del Salón de la Fama presentado por las conductoras bromeando al respecto de su cabello nuevo. Además, lo hizo con un video en el cual se hizo pensar que en realidad no estaría presente y seguía en Inglaterra en las instalaciones del Manchester United.

Llega justamente apenas después de haber estado presente en la cena de 40 años de Sir Alex Ferguson como entrenador de Manchester United, apareciendo junto a Claudia García, Mariazel, Paulina García Robles, Poncho Vera y más.

Chicharito no era solamente un invitado más

Javier Hernández no estaba dentro de los inducidos al Salón de la Fama o los invitados que se esperaban para esta noche; sin embargo, las conductoras Mariazel, Claudia García y Paulina García Robles anunciaron que tenían un anuncio por parte del "máximo goleador de la Selección Mexicana".

Chicharito parecía seguir en Europa por medio de un mensaje grabado en 'Old Trafford', aunque era bastante evidente que todo se trataba de un montaje; tan solo momentos después, y tras haberse anunciado que habría un "Chicharito de inteligencia artificial", el verdadero apareció junto a sus compañeras, desatando la sorpresa del público.