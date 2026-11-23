La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX llegó oficialmente a su fin con Chivas instalado en la cima de la clasificación tras sumar 33 puntos, asegurando el superliderato luego de imponerse 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17.
¡Liguilla lista! Así quedaron los cruces de los Cuartos de Final del Apertura 2026
Con ese resultado y la derrota de América 1-0 frente a Tigres, el Guadalajara desplazó a La Máquina al segundo puesto con 32 unidades, mientras que las Águilas cayeron hasta el tercer escalón con 30 puntos y Atlas se adueñó de la cuarta posición con 28 unidades dentro del futbol mexicano.
En la zona media que terminó por definir a los convidados a la fase final, Toluca y Monterrey empataron con 27 puntos en el quinto y sexto lugar respectivamente, seguidos muy de cerca por León, que alcanzó las 26 unidades tras vencer a Santos.
El octavo boleto quedó en manos de Pachuca con 25 puntos, misma cosecha que obtuvieron Tijuana y Santos Laguna, quienes se quedaron en el noveno y décimo peldaño por diferencia de goles.
¿Cómo quedaron los equipos eliminados del Apertura 2026?
Fuera de toda posibilidad de pelear por el campeonato, Pumas y Querétaro finalizaron empatados con 21 unidades, apenas un punto por encima de Puebla y Atlético de San Luis, quienes cerraron el semestre con 20 puntos tras igualar 1-1 entre sí.
En el fondo de la tabla aparecieron Tigres con 18 unidades, seguidos por Necaxa y Atlante con 14 puntos cada uno, mientras que FC Juárez ocupó el sótano general con apenas 12 unidades.
La última fecha del certamen entregó emociones de principio a fin con marcadores clave como los triunfos de Pachuca 2-0 sobre Toluca, Tijuana 1-0 ante Atlante, León 2-1 frente a Santos y Rayados 2-0 sobre Pumas, además de los vibrantes empates 3-3 entre Juárez y Atlas, 2-2 entre Querétaro y Necaxa, 1-1 de Puebla ante San Luis, dejando todo listo para el arranque de los Cuartos de Final.