Así quedó la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX rumbo a la Liguilla

Chivas le arrebató el superliderato a Cruz Azul tras vencerlo en la Jornada 17

La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX llegó oficialmente a su fin con Chivas instalado en la cima de la clasificación tras sumar 33 puntos, asegurando el superliderato luego de imponerse 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17.

Con ese resultado y la derrota de América 1-0 frente a Tigres, el Guadalajara desplazó a La Máquina al segundo puesto con 32 unidades, mientras que las Águilas cayeron hasta el tercer escalón con 30 puntos y Atlas se adueñó de la cuarta posición con 28 unidades dentro del futbol mexicano.

En la zona media que terminó por definir a los convidados a la fase final, Toluca y Monterrey empataron con 27 puntos en el quinto y sexto lugar respectivamente, seguidos muy de cerca por León, que alcanzó las 26 unidades tras vencer a Santos.

Pachuca celebra la ventaja ante el Atlas en el Estadio Jalisco | IMAGO7

El octavo boleto quedó en manos de Pachuca con 25 puntos, misma cosecha que obtuvieron Tijuana y Santos Laguna, quienes se quedaron en el noveno y décimo peldaño por diferencia de goles.

¿Cómo quedaron los equipos eliminados del Apertura 2026?

Fuera de toda posibilidad de pelear por el campeonato, Pumas y Querétaro finalizaron empatados con 21 unidades, apenas un punto por encima de Puebla y Atlético de San Luis, quienes cerraron el semestre con 20 puntos tras igualar 1-1 entre sí.

Pumas tras su derrota ante Monterrey l MEXSPORT

En el fondo de la tabla aparecieron Tigres con 18 unidades, seguidos por Necaxa y Atlante con 14 puntos cada uno, mientras que FC Juárez ocupó el sótano general con apenas 12 unidades.