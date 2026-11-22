Monterrey se impuso 0-2 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que le permitió escalar hasta la sexta posición de la tabla general

Rayados hizo lo que tenía que hacer y consiguió una victoria ante Pumas para asegurar su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Monterrey se impuso 0-2 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que le permitió escalar hasta la sexta posición de la tabla general y regresar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Los dirigidos por Matías Almeyda llegaron a la Jornada 17 con la obligación de ganar y respondieron en la cancha. Aunque el encuentro tuvo complicaciones, incluso con la expulsión de Carlos Salcedo, los albiazules encontraron la manera de sacar los tres puntos y cerrar la fase regular con 25 unidades.

Hugo Cuypers festeja gol vía penal en el duelo de Rayados ante Xolos de Tijuana de la Fecha 15 | MexSport

Rayados vuelve a una Liguilla

Con este resultado, Rayados vuelve a disputar una Liguilla después de quedarse fuera en el torneo anterior, cuando terminó en la posición 13 de la clasificación con apenas 18 puntos, lejos de los puestos que daban acceso a la fase final.

Además, el Apertura 2026 representa el primer torneo de Matías Almeyda al frente de La Pandilla, y el argentino logró llevar al equipo a la Liguilla en su debut como entrenador del Monterrey.

Rayados celebra ante Pumas en CU | IMAGO7

¿Qué jugadores destacaron en la temporada?

Durante la temporada, Rayados contó con futbolistas que tuvieron un papel importante en el funcionamiento del equipo, como Jesús “Tecatito” Corona, Diego Rossi, Orbelín Pineda, Hugo Cuypers y Lucas Ocampos, quienes aportaron experiencia, talento y distintas alternativas en el ataque albiazul.

Sin embargo, en el partido decisivo ante Pumas fue Luca Orellano quien terminó por marcar la diferencia. Con su doblete, Rayados cumplió con la tarea, aseguró el sexto lugar de la tabla y ahora se prepara para afrontar los Cuartos de Final, con la ilusión de volver a pelear por el título de la Liga MX.