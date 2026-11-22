Salcedo y su torneo marcado por las expulsiones con Rayados

El Apertura 2026 ha sido un torneo complicado para Carlos Salcedo con Rayados, no solamente por las actuaciones defensivas que han generado cuestionamientos entre la afición, sino también por su indisciplina dentro del terreno de juego. El zaguero mexicano ha sido expulsado en tres ocasiones durante la temporada, una situación que ha comenzado a pesar en su paso por el Monterrey.

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Las tarjetas rojas llegaron ante Atlas, Toluca y Pumas, convirtiéndose en un problema recurrente para el defensor. Salcedo vio la primera expulsión frente al conjunto rojinegro, mientras que las dos más recientes ocurrieron en partidos consecutivos, una racha que complicó su continuidad en el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Ante Toluca, el central volvió a abandonar el terreno de juego antes de tiempo tras recibir la tarjeta roja, lo que lo obligó a perderse el siguiente compromiso de Rayados frente a Querétaro por suspensión. Sin embargo, en su regreso a las canchas, durante el duelo ante Pumas, Salcedo nuevamente fue expulsado, acumulando dos tarjetas rojas en encuentros prácticamente consecutivos.

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Las expulsiones también han alimentado las críticas de los aficionados albiazules, quienes han señalado algunas desatenciones del defensor en la zona baja, así como errores que han comprometido el funcionamiento defensivo del equipo. A esas observaciones se suman las recurrentes sanciones disciplinarias, que han puesto bajo cuestionamiento su rendimiento durante el torneo.

En números, Carlos Salcedo ha disputado 11 partidos en el Apertura 2026, todos como titular, además de registrar cuatro tarjetas amarillas y tres expulsiones. Si bien ha tenido participación constante en el esquema de Rayados, sus salidas anticipadas y las suspensiones han terminado por marcar su campaña.

Expulsión de Salcedo l MEXSPORT