¡Viejos conocidos! León y Cruz Azul se vuelven a encontrar en Liguilla: ¿Cómo es su historial en Fiesta grande?

Cruz Azul y León enfrentándose en Cuartos del Clausura 2025 | IMAGO7

La Máquina no pudo quedarse con el liderato y ahora se medirá ante la Fiera

Cruz Azul y León volverán a encontrarse en una fase final del futbol mexicano, en una rivalidad que ya tiene varios capítulos en la Fiesta Grande y que ahora sumará una nueva eliminatoria en el Apertura 2026.

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Esta será la octava ocasión en la que celestes y esmeraldas se enfrenten en una serie de Liguilla, con antecedentes que incluyen finales, semifinales, cuartos de final y hasta un repechaje.

El primer enfrentamiento se remonta a la temporada 1972-73, cuando se midieron en la Final. Posteriormente, volvieron a cruzarse en las Semifinales de la temporada 1991-92 y en la Final del Invierno 1997.

Carlos Hermosillo, exjugador mexicano, tras ganar la Octava con Cruz Azul ante León | MEXSPORT

Ya en torneos cortos, coincidieron en los cuartos de final del Apertura 2012 y Clausura 2014, además del repechaje del Apertura 2022 y los Cuartos de Final del Clausura 2025.

Jugadores de León y Cruz Azul en la primera jornada del Clausura 2026 | IMAGO 7

En cuanto a los resultados, Cruz Azul lleva la ventaja en el historial, pues ha conseguido ganar cuatro de las siete series disputadas, mientras que León se ha impuesto en tres ocasiones.

Además, La Máquina llega con un antecedente favorable, pues se quedó con las dos eliminatorias más recientes: el repechaje del Apertura 2022 y los cuartos de final del Clausura 2025.

Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán ampliar la ventaja celeste, mientras que La Fiera intentará reducir la diferencia.

Así se repartieron las siete series anteriores