León se quedó con los tres puntos en su visita a Santos Laguna y de paso dejaron los dirigidos por Renato Paiva sin Liguilla en un final dramático que dejó un auténtico golazo de Ismael Díaz.
Santos hace importante inversión para mantener a Ezequiel Bullaude tras el Apertura 2026
Santos Laguna se quedó a punto de coronar una remontada fantástica dentro del torneo de Apertura 2026, pues después de haber sido uno de los peores equipos del inicio del torneo, estaban en sus manos y desaprovecho.
¿Cómo fue el partido?
Apenas al minuto 10, una carambola se armó en el área de Carlos Acevedo y guardameta apareció para evitar la caída de su marco. La Fiera seguía avisando sin poder concretar.
Finalmente, Emmanuel Echeverría marcaba en propia meta. Daniel Arcila desbordó por la banda de la izquierda y tras mandar un centro el jugador de Santos terminó por meter el esférico a su marco.
Santos no se encontraba y la visita por conducto de Daniel Arcila aparecía con peligro en una más, en los minutos finales se encontraría una verdadera avenida por la banda de la derecha; sin embargo, el disparo terminó siendo desviado.
Para añadirle algo más en contra a los locales, Kevin Palacios veía la tarjeta roja y se iba a las regaderas antes del descanso. Al 49' Jordi Cortizo se perdía una clara para León, el jugador terminaba desaprovechando ante el marco de Carlos Acevedo.
Y tan solo minutos después Santos ejecutaba un contragolpe y Ramiro Sordo definía dentro del área tras un centro desde la banda de la derecha. En el agregado Ismael Díaz sacaba tremendo zapatazo y la colgaba en el ángulo superior izquierdo de Carlos Acevedo que hacía embellecer más la jugada con su vuelo.
¿Cuál podría ser el rival de León?
León, de momento, se enfrentaría a Chivas que es tercero; sin embargo, aun quedan partidos por resolver. Por lo que se tiene que esperar el término de la Jornada 17, equipos como América o Cruz Azul podría ser su próximo rival.